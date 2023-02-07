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بالتفصيل..عالم يشرح علم الزلزال المدمر بين تركيا وسوريا

ضرب زلزال كبير للغاية جنوب شرق تركيا بالقرب من الحدود مع سوريا، وتشير البيانات المستمدة من مقاييس الزلازل التي تقيس اهتزاز الأرض الناجم عن موجات الزلزال إلى أن هذا الحدث كان بقوة 7.8 من 10 على مقياس قوة العزم .



وتم التقاط الموجات الزلزالية بواسطة أجهزة الاستشعار في جميع أنحاء العالم (يمكنك مشاهدتها تموج عبر أوروبا ) بما في ذلك أماكن بعيدة مثل المملكة المتحدة .كان هذا حقا كبيرا.



وكان للاهتزاز الناجم عن انتقال الطاقة إلى الخارج من المصدر أو مركز الزلزال عواقب وخيمة بالفعل على الأشخاص الذين يعيشون في مكان قريب.



وانهارت العديد من المباني ، ويعتقد أن ما لا يقل عن 2000 شخص لقوا حتفهم في جميع أنحاء البلدين ، وهناك تقارير عن أضرار في خطوط أنابيب الغاز مما أدى إلى نشوب حرائق.



لماذا حدث هذا هنا



هذه المنطقة من تركيا معرضة للزلازل لأنها تقع عند تقاطع ثلاث من الصفائح التكتونية التي تشكل قشرة الأرض: الأناضول والعربية والأفريقية. تتجه شبه الجزيرة العربية شمالًا إلى أوروبا ، مما تسبب في دفع صفيحة الأناضول (التي تجلس عليها تركيا) غربًا.



وتؤدي حركة الصفائح التكتونية إلى زيادة الضغط على مناطق الصدع عند حدودها. إن الإطلاق المفاجئ لهذا الضغط هو الذي يسبب الزلازل واهتزاز الأرض.



ومن المحتمل أن يكون هذا الزلزال الأخير قد حدث على أحد الصدوع الرئيسية التي تحدد الحدود بين صفائح الأناضول والصفائح العربية: إما صدع شرق الأناضول أو صدع تحويل البحر الميت .



خريطة منطقة الزلزال



كلاهما "عيوب في الانزلاق" ، مما يعني أنهما يستوعبان بعض حركة الصفائح التي تتخطى بعضها البعض.



"أكبر بكثير" من الزلازل السابقة



وفي حين أن هذه المنطقة بها العديد من الزلازل كل عام بسبب الحركة المستمرة للصفائح التكتونية ، فإن زلزال اليوم كبير ومدمّر بشكل خاص حيث تم إطلاق الكثير من الطاقة.



وتذكر هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) أن ثلاثة زلازل فقط أكبر من 6 درجات حدثت في نطاق 250 كيلومترًا (155 ميلًا) من هذا الموقع منذ عام 1970.



وعند درجة 7.8 ، يعد حدث 6 فبراير أكبر بكثير من تلك التي شهدتها المنطقة من قبل ، حيث أطلق أكثر من ضعف الطاقة التي أطلقها أكبر زلزال مسجل سابقًا في المنطقة (بقوة 7.4) .



ويستخدم علماء الزلازل الحديثون مقياس مقدار العزم ، والذي يمثل كمية الطاقة المنبعثة من الزلزال (مقياس ريختر قديم ، على الرغم من أنه يتم اقتباسه بشكل خاطئ أحيانًا في الأخبار).



وهذا المقياس غير خطي: كل خطوة للأعلى تمثل 32 ضعف الطاقة المنبعثة. وهذا يعني أن القوة التي تبلغ 7.8 على مقياس ريختر تطلق فعليًا حوالي 6000 مرة من الطاقة أكثر من الزلازل الأكثر اعتدالًا والتي قد تحدث عادة في المنطقة.



ويميل جيني جينكينز ، أستاذ مساعد ، قسم علوم الأرض ، جامعة دورهام في الدراسة التي أعيد نشرها في The Conversation إلى التفكير في طاقة الزلازل على أنها قادمة من مكان واحد أو مركز زلزال ، لكنها في الواقع ناتجة عن الحركة على طول منطقة الصدع. كلما كبر الزلزال زادت مساحة الصدع التي ستتحرك.



ولشيء كبير مثل هذا الحجم 7.8 من المحتمل أن يكون هناك حركة على مساحة يبلغ طولها حوالي 190 كيلومترًا وعرضها 25 كيلومترًا. هذا يعني أن الاهتزاز سيشعر به على مساحة كبيرة جدًا.



وتشير التقديرات إلى أن الهزات الشديدة إلى العنيف (بما يكفي لإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات ) قد شعر بها 610.000 شخص في المنطقة المحيطة على بعد حوالي 80 كيلومترًا شمال شرقًا على طول حدود الصفائح التكتونية.



وشعرت بهزة خفيفة في أماكن بعيدة مثل العاصمة التركية اسطنبول (حوالي 815 كيلومترًا) ، وكذلك بغداد في العراق (800 كيلومتر) والقاهرة في مصر (950 كيلومترًا).



ماذا عن توابع الزلزال؟



وبعد الزلازل الكبيرة سيكون هناك العديد من الزلازل الصغيرة المعروفة باسم الهزات الارتدادية حيث تتكيف القشرة مع التغيرات في الإجهاد. يمكن أن تستمر هذه لأيام إلى سنوات بعد الحدث الأولي.



وفي أول 12 ساعة بعد الزلزال الأولي في جنوب شرق تركيا ، كان هناك بالفعل ثلاثة زلازل أخرى فوق 6.0 درجات. الأول كان 6.7 حدث بعد 11 دقيقة فقط من الهزة الأولى ، وكان هناك مئات من توابع الزلزال الأصغر حجمًا.



وفي وقت لاحق من الصباح ، حدث خطأ آخر كبير جدًا بحجم 7.5 إلى الشمال على نظام صدع مختلف ولكنه مجاور: صدع Sürgü.



ومن الناحية الفنية ، كان هذا الزلزال قويًا بدرجة كافية ليتم اعتباره زلزالًا منفصلاً في حد ذاته ، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون قد نتج عن الزلزال الأول ، وسيولد سلسلة من التوابع الخاصة به.



وفي حين أن توابع الزلزال عادة ما تكون أصغر بكثير من الصدمة الرئيسية ، يمكن أن يكون لها عواقب مدمرة مماثلة ، مما يؤدي إلى مزيد من الضرر للبنية التحتية التي تضررت من الزلزال الأول وعرقلة جهود الإنقاذ.



ومع استمرار شعور السكان الذين يعيشون في هذه المنطقة بآثار هذا الزلزال الكبير ، لا يسعنا إلا أن نأمل أن تصل المساعدات الدولية إلى تركيا وسوريا في أقرب وقت ممكن للمساعدة في جهود الإنقاذ المستمرة ، وسط التوابع المستمرة، كما يقول جينكينز .*وكالات

