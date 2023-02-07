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أخبار
المؤتمر نت - أمين عام المؤتمر يطمئن على صحة فاهم الفضلي

أمين عام المؤتمر يطمئن على صحة فاهم الفضلي

المؤتمرنت -
أمين عام المؤتمر يطمئن على صحة فاهم الفضلي
أجرى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، اتصالاً هاتفياً بالقيادي المؤتمري فاهم الفضلي سكرتير الهيئة الوزارية للمؤتمر عضو اللجنة الدائمة الرئيسية ، اطمأن خلاله على صحته ، بعد احرائه عملية جراجية في أحد مشافي العاصمة المصرية القاهرة كللت بالنجاح .


وخلال الاتصال نقل الأمين العام إلى الفضلي تحيات رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق أمين ابوراس وكافة قيادات المؤتمر، وتمنياتهم له بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل.

من جانبه عبر فاهم الفضلي عن شكره وتقديره لرئيس المؤتمر والأمين العام وقيادات المؤتمر على اهتمامهم ومتابعتهم لحالته الصحية.








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