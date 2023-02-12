المؤتمرنت -

الوهباني يعزي بوفاة الشيخ أحمد سعد جوبح

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له باذن الله تعالى الشيخ/ أحمد سعد دحان جوبح ، رئيس فرع المؤتمر وأمين عام المجلس المحلي سابقا في مديرية مغرب عنس محافظة ذمار ، والذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني والتنظيمي وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ/دحان احمد سعد دحان جوبح ، واخوانه ، وأشقاء الفقيد ، وكافة آل جوبح في عزلة وثن مديرية مغرب عنس محافظة ذمار ، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

