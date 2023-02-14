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4 أجزاء في الدجاج تجنب أكلها ... فهي تسبب السرطان.. تعرف عليها

يحتوي لحم الدجاج على البروتينات والدهون والكربوهيدرات والكالسيوم والفوسفور والحديد والكاروتين والثيامين والريبوفلافين وحمض النيكوتين وفيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين سي وفيتامين ي ومغذيات أخرى.



يمكن للدجاج أن يمد الجسم بالعناصر اللازمة لأداء وظائفه بشكل صحيح، وتحسين اللياقة البدنية، وتقوية جهاز المناعة وتجديد احتياطيات الطاقة.



لحم الدجاج طري ولذيذ وصحي. وفقًا لنظرية الطب التقليدي الصيني، فهو قادر على تدفئة الطحال والمعدة، وتنشيط تدفق طاقة تشي (طاقة روحانية)، وكذلك تقوية الصحة والمناعة، وحماية نظام القلب والأوعية الدموية.



الدجاج مناسب للتغذية اليومية. على مائدة الأعياد وفي النظام الغذائي اليومي. على الرغم من انتشار هذه الأطعمة في كل مكان، إلا أن ليس كل أجزائها صالح للأكل. يتحدث موقع "ويكسين" الصيني عن الأجزاء التي يمكن أن تسبب السرطان.



رقبة دجاج

تحتوي الحيوانات على غدد ليمفاوية في أعناقها، وأعناق الدجاج ليست استثناء. تحتوي الغدد الليمفاوية على عدد كبير من السموم والبكتيريا. على الرغم من المذاق الممتاز، لا يزال من المهم عدم نسيان سلامة الغذاء. الاستهلاك المتكرر لعنق الدجاج قد يزيد من خطر الاصابة بالسرطان.



أمعاء الدجاج

كما نعلم جميعًا، فإن الأمعاء هي عضو في الجهاز الهضمي. توجد في الأمعاء أنواع مختلفة من البكتيريا وبقايا الطعام، والتي لا يمكن دائمًا إزالتها تمامًا. سيؤدي الاستهلاك المفرط لأمعاء الدجاج إلى زيادة نسبة الدهون في الدم، وهو أمر محفوف بتطور بعض الأمراض التي يصعب اكتشافها.



أقدام الدجاج

أقدام الدجاج هي الطبق المفضل لكثير من الناس، وهناك العديد من الخيارات لتحضيرها. لكن قلة من الناس يعرفون أن هذا الجزء من الدجاج غني بالدهون، وهو أمر يصعب هضمه. الإفراط في تناول الطعام يؤدي إلى زيادة الوزن. بالإضافة إلى ذلك، تبقى العديد من الهرمونات في أقدام الدجاج، والتي إذا تم تناولها يمكن أن تضر بالصحة.



ذيل الدجاج

من الأفضل تجنب جزء آخر من الدجاج هو ذيل الدجاج. يحتوي على كمية هائلة من البكتيريا والسموم التي يؤثر دخولها إلى الجسم بشكل سلبي.

من أجل تجنب الإصابة بأنفلونزا الطيور، يجب أن تدرك ربات البيوت أنه عند شراء الدجاج، من المهم التأكد من مصدره.



المفاهيم الخاطئة والادعاءات المتعلقة بأكل الدجاج

هل أحتاج إلى إزالة الجلد قبل طهي الدجاج لتقليل تناول الدهون والسعرات الحرارية؟

في الواقع، هناك طبقة رقيقة بين جلد الدجاج واللحوم، والتي لا تحافظ فقط على الرطوبة في اللحم، ولكن أيضًا تمنع الدهون من التسرب من خلالها.

لذلك، إذا لزم الأمر، فمن الأفضل تنظيف الدجاج من الجلد بعد الطهي. لن يقلل هذا من تناول الدهون فحسب، بل سيعطي اللحم أيضًا طعمًا لذيذًا.



هل صدور الدجاج أكثر صحة من أرجل الدجاج؟

تشير الدراسات إلى أن نسبة الدهون والسعرات الحرارية في صدور الدجاج أقل من تلك الموجودة في أرجل الدجاج. ومع ذلك، فإن أرجل الدجاج منزوعة الجلد تكون أقل دهونًا من اللحوم الأخرى مثل لحم البقر والضأن.



بالإضافة إلى ذلك، فإن أرجل الدجاج غنية بالحديد ولها مذاق أكثر متعة، وهذا هو السبب في أن هذا المنتج هو المفضل لدى العديد من العائلات.



هل يحتوي الدجاج ذو الريش الأصفر على دهون أكثر من الدجاج الخفيف الريش؟

يعتمد لون الريش في الدجاج على السلالة أو العلف. لا يؤثر الريش على القيمة الغذائية للدجاج أو نكهته أو نضارته أو محتواه من الدهون.



هل السواد حول العظام يدل على أن الدجاج المطبوخ قد فسد؟

أثناء طهي عظام الدجاج، قد تنطلق صبغة سوداء مغذية. هذا السواد ناتج عن محتوى الحديد ولا يشير إلى خطر عند تناوله.



بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للبيانات ذات الصلة، فإن فيروس أنفلونزا الطيور حساس للأثير والكلوروفورم والأسيتون والمذيبات العضوية الأخرى، فضلاً عن درجات الحرارة العالية والأشعة فوق البنفسجية.



يُقتل فيروس أنفلونزا الطيور بالتسخين على درجة 70 درجة لبضع دقائق أو بأشعة الشمس المباشرة لمدة 40-48 ساعة، وكذلك بعد استخدام المطهرات التقليدية.* وكالات

