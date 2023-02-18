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أخبار
المؤتمر نت -

حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان خالد زكي

المؤتمرنت -
حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان خالد زكي
وعلى جانب آخر، انتقد الفنان خالد زكي، رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين رددوا مؤخرا شائعات عن تدهور حالته الصحية.

وقال زكي ":" أنا بصحة جيدة، وكل ما تردد حول تدهور حالتي الصحية مجرد شائعة.
وتابع:" مش أول مرة تخرج علي الإشاعة دي، خرجت قبل كده من 5 شهور، ولكن أنا الحمدالله بخير.

تدهور الحالة الصحية للفنان خالد زكي
وانتشرت في وقت سابق شائعات تدعي تدهور الحالة الصحية للفنان خالد زكي، الأمر الذي أثار قلق الجمهور لمعرفة حقيقة الأمر، وهذه ليست المرة الأولي التي تنتشر فيها شائعة تدهور الحالة الصحية للفنان خالد زكي، حيث خرجت نفس الشائعة من أشهر قليلة ونفى الأخير الأمر وقتها، معربا انزعاجه من هذه الشائعات التي تخرج عليه من حين لآخر.


مسلسل الاختيار
يذكر أن الفنان خالد زكي شارك مؤخرًا في الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار".



و مسلسل "الاختيار" عُرض في ثلاثة أجزاء، وهو عبارة عن دراما تليفزيونية توثق لفترة حكم جماعة الإخوان في مصر، وكشفت الطريقة التي كانت تدار بها الدولة في هذه الفترة الإخوان، وعرض الأمر على الجمهور لمعرفة بعض الحقائق المدعومة بفيديوهات التسريبات في نهاية كل حلقة.
موقع فيتو المصري








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