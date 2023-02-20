الإثنين, 20-فبراير-2023 الساعة: 08:51 م - آخر تحديث: 08:37 م (37: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
قيادة‮ ‬عند‮ ‬مستوى‮ ‬التحديات‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
كارثة 13 يناير 1986م اليمنية تتجدد مأساتها كل عام
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن أكبر مرحلة تحدٍ بمسيرة المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - كشفت دراسة علمية حديثة عن مدة المشي المثالية التي تؤدي إلى إطالة العمر

دراسة حديثة: المشي يومياً يطيل العمر

المؤتمرنت -
دراسة حديثة: المشي يومياً يطيل العمر
كشفت دراسة علمية حديثة عن مدة المشي المثالية التي تؤدي إلى إطالة العمر.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها فريق ياباني على 4165 شخصاً تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر، أن المشي نحو خمسة إلى سبعة آلاف خطوة يومياً يطيل العمر الافتراضي للأشخاص اليابانيين المسنين.

وذكرت وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية أن المشي نحو خمسة إلى سبعة آلاف خطوة يعادل نحو ساعة من المشي، التي يقول الفريق إنها المدة المثلى لطول عمر اليابانيين.

وتم نشر النتائج التي توصل إليها الفريق الياباني، في النسخة الرقمية من مجلة «إم إس إس أي» الأمريكية للطب والعلوم في الرياضة والتمارين في أوائل فبراير الجاري.

ودرس الفريق في عام 2013 كيفية ارتباط مخاطر وفاة الأشخاص بعدد الخطوات التي يمشونها يومياً، من خلال استخدام بيانات عن 4165 رجلاً وامرأة تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر في كاميوكا بمحافظة كيوتو، غربي اليابان.

وتمت متابعة الرجال والنساء مدة تصل إلى أربع سنوات، توفي خلالها 113 منهم.

وأظهرت الدراسة أن إضافة ألف خطوة بالنسبة إلى أولئك، الذين كانوا يمشون أقل من 5 آلاف خطوة يومياً، أسفر عن خفض خطر الوفاة بنسبة 23%.

وهذه النسبة تشير إلى زيادة في عمرهم الافتراضي لمدة تتراوح بين تسعة إلى 10 أشهر.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: برلماني روسي: زيارة بايدن لأوكرانيا استفزازية
محافظات: إتلاف 4 أطنان عسل مغشوش بأمانة العاصمة
عربي ودولي: الإطاحة بـ3 إرهابيين في نينوى وبغداد
اقتصاد: الدولار يتراجع عن ذروة 6 أسابيع
رياضة: برشلونة يهزم قادش ويعزز صدارته لليغا
أخبار: الأرصاد يحذر المزارعين من الصقيع
فنون ومنوعات: ميزة جديدة من انستجرام
أخبار: شهيد بانفجار جسم من مخلفات العدوان بمأرب
أخبار: الحديدة.. شهيدان وجريحان بمخلفات العدوان
عربي ودولي: خلال 13 يوماً.. 19 زلزالاً كل ساعة في تركيا
رياضة: ثنائية راشفورد تقود يونايتد للفوز على ليستر
أخبار: الخارجية تُدين العدوان الصهيوني على دمشق
محافظات: نزول ميداني لحماية الثروة الحيوانية بذمار
أخبار: رصد 70 خرقاً جديداً لقوى العدوان بالحديدة
رياضة: سان جيرمان ينجو من فخ ليل بهدف قاتل
عربي ودولي: 4 قتلى في إطلاق نار بتكساس الأمريكية
علوم وتقنية: 4 أسباب تؤدي إلى ضعف خصوبة الرجال
أخبار: الأمانة تستعرض انجازاتها في إنشاء وصيانة الطرق
رياضة: ريال مدريد يهزم أوساسونا ويطارد برشلونة
رياضة: حكم يتعرض للضرب من قبل لاعبات كرة قدم
ثقافة: (للفن ضوء) معرض تشكيلي يمني في القاهرة
علوم وتقنية: طبيبة تتحدث عن خطأ رئيسي عند شرب الشاي
مجتمع مدني: الاستيقاظ قبل هذا الوقت يضر القلب والدماغ
ثقافة: اكتشاف حقيقة "مومياء" عمرها 300 عام
أخبار: منظمة: 8 ملايين طفل يمني معرضون للخطر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023