المؤتمرنت -

دراسة حديثة: المشي يومياً يطيل العمر

كشفت دراسة علمية حديثة عن مدة المشي المثالية التي تؤدي إلى إطالة العمر.



وأظهرت الدراسة، التي أجراها فريق ياباني على 4165 شخصاً تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر، أن المشي نحو خمسة إلى سبعة آلاف خطوة يومياً يطيل العمر الافتراضي للأشخاص اليابانيين المسنين.



وذكرت وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية أن المشي نحو خمسة إلى سبعة آلاف خطوة يعادل نحو ساعة من المشي، التي يقول الفريق إنها المدة المثلى لطول عمر اليابانيين.



وتم نشر النتائج التي توصل إليها الفريق الياباني، في النسخة الرقمية من مجلة «إم إس إس أي» الأمريكية للطب والعلوم في الرياضة والتمارين في أوائل فبراير الجاري.



ودرس الفريق في عام 2013 كيفية ارتباط مخاطر وفاة الأشخاص بعدد الخطوات التي يمشونها يومياً، من خلال استخدام بيانات عن 4165 رجلاً وامرأة تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر في كاميوكا بمحافظة كيوتو، غربي اليابان.



وتمت متابعة الرجال والنساء مدة تصل إلى أربع سنوات، توفي خلالها 113 منهم.



وأظهرت الدراسة أن إضافة ألف خطوة بالنسبة إلى أولئك، الذين كانوا يمشون أقل من 5 آلاف خطوة يومياً، أسفر عن خفض خطر الوفاة بنسبة 23%.



وهذه النسبة تشير إلى زيادة في عمرهم الافتراضي لمدة تتراوح بين تسعة إلى 10 أشهر.