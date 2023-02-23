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أخبار
المؤتمر نت - مجلس النواب يستأنف جلساته بعد غد السبت

مجلس النواب يستأنف جلساته بعد غد السبت

المؤتمرنت -
مجلس النواب يستأنف جلساته بعد غد السبت
يستأنف مجلس النواب بعد غد السبت عقد جلسات أعماله للفترة القادمة .

وسيقف المجلس على العديد من القضايا المطروحة على جدول أعماله في الجانبين التشريعي والرقابي وفق أولوياتها، وكذا ما يتعلق بأسئلة واستفسارات أعضاء البرلمان الموجهة للحكومة وردود وايضاحات الوزراء عليها، بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال.

وفي سياق آخر ، جدد مجلس النواب إدانته للاعتداءات الصهيونية المتكررة على الأراضي والمدن الفلسطينية وآخرها اقتحام قوات العدو الإسرائيلي لمدينة نابلس، وارتكاب مجازر دامية أدت إلى استشهاد وجرح العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي في البيان الصادر عن المجلس، إلى أنه لولا الدعم والغطاء الأمريكي البريطاني وتواطؤ أنظمة التطبيع والارتهان والعمالة ما كان لهذا العدو الجبان أن يتمادى في اعتداءاته ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا البيان رؤساء وأعضاء البرلمانات والاتحادات العربية والإسلامية إلى تحمل المسؤولية التاريخية في نصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني، ومقاومته الشجاعة بكل فصائلها والتصدي للصلف والغرور الصهيوني وكسر عنجهيته وغطرسته .

وأكد أن ما يؤخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد إلا بالرد القوي والمؤلم والذي يتطلب العمل على توحيد كافة فصائل المقاومة الفلسطينية ودعمها بكافة الإمكانيات المتاحة لمواصلة الصمود والاستبسال حتى تحقيق النصر واستعادة كامل حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني.

وعبر مجلس النواب عن أسفه لتخاذل المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة، وعدم الجدية في التعاطي الإيجابي مع قضية الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من اعتداءات وانتهاكات متكررة دون أن تحرك الأمم المتحدة ساكناً تجاه سياسة الفعل الآثم وآخرها تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة التي عبر فيها عن قلقه بينما تكون المواقف والقرارات صارمة إذا تعلق الأمر بدفاع الضحية عن نفسه..

وطالب البيان المجتمع الدولي والهيئات التابعة له بمراجعة حساباتها ومعاييرها المزدوجة وتحمل مسؤولياتها تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني ووقف الإرهاب الصهيوني..








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