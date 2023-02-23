المؤتمرنت -

منظمة تكشف عن مرض يهدد 65% من اليمنيين

كشفت منظمة الصحة العالمية عن أكثر الأمراض التي تنتشر عبر النواقل وتهدد ملايين السكان اليمنيين.



وذكرت المنظمة في تغريدة نشرتها امس الاول على حسابها بموقع “تويتر”، إن 65 في المائة من سكان اليمن يواجهون خطر الإصابة بالملاريا.



وكانت المنظمة تحدثت في تقرير سابق لها عن أنها أنشأت مشروع مكافحة الملاريا والوقاية منها لدعم مكافحة ناقلات الملاريا وحمى الضنك والوقاية منها في اليمن، وتقديم المساعدة التقنية على المستويين الوطني ودون الوطني، بدءا من ترصد الحالات وإدارتها حتى بناء القدرات لتشخيص الملاريا وعلاجها في مرافق الصحة العامة ومن خلال الزيارات المجتمعية، وضمان توفير التدخلات المنقذة للحياة.



وأفادت بأن اليمن لا يزال مطوقاً بتفشي الملاريا وغيرها من الأمراض المنقولة بواسطة النواقل، ما يتطلب تعزيز آليات مكافحة الملاريا وتوسيع نطاقها والجهود المتكاملة لإدارة ناقلات الأمراض في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد.



وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة العامة والسكان في العاصمة صنعاء أعلنت منتصف نوفمبر الماضي أن عدد الوفيات جراء الملاريا وحمى الضنك تجاوز 260 ألف حالة منذ 2015م حتى نهاية عام 2019م، وأن حالات الإصابة بالملاريا ارتفعت من 513 ألف إصابة عام 2015 إلى مليون و100 ألف إصابة عام 2019م.



ويشكل الشريط التهامي، والى ارتفاع الـ 1,200 م شرقا، أكثر من 80% من العبء المرضي على المستوى الوطني، خصوصا المناطق التي تطل على الوديان (المصادر الطبيعة لتكاثر البعوض الناقل للمرض).. وفقاً للبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا.* المجلة الطبية

