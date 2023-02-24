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المؤتمر نت - كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء اليمن الأحد المقبل

الشوافي: ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء اليمن الأحد

المؤتمرنت -
الشوافي: ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء اليمن الأحد
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء اليمن الأحد المقبل.

وقال الفلكي الشوافي: "بداية الشهر القِرَاني شهر ال 7 هذا العام يكون بإقتران القمر مع الثريا (الشقيقات السبع وهي أحد ألمع وأشهر العناقيد النجمية) فلكيا (اقتران راسي) يوم الأحد القادم الموافق 26 فبراير 2023 وفي المساء بعد الغروب يمكن مشاهدة القمر مقترن بالثريا بالعين المجردة في سماء صافية بحيث لا يوجد سحب او غبار او اضواء تعيق او تشوش الرؤية".

وذكر الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك رصده المؤتمرنت، أن مساء الأحد تعد بحساب الليالي ليلة الاثنين وهي الليلة 7 من الشهر القمري /الهجري - شعبان 1444 هجرية وبذلك تكون هذه الليلة هي بداية الشهر القِرَاني شهر ال 7.

وحسب الفلكي الشوافي، جاءت تسميته "شهر ال7" كون يبدا يتوافق/يتقارب الاقتران للقمر مع الثريا مع الليلة 7 من الشهر القمري /الهجري.

جدير بالذكر أن المزارع اليمني يترقب ويتابع هذه الشهور القِرَانية وربطها بالأنشطة الزراعية التي يجب عملها في كل شهر قِرَاني، كما تم الاعتماد على حساب هذه الشهور لمعرفة الانواء الفلكية /الزراعية.








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