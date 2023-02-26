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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت الدكتورة أولغا ألكساندروفا أخصائية أمراض الباطنية، أن الشاي من دون سكر ومن دون محليات أخرى هو أكثر فائدة للصحة

خطأ فادح نتركبه جميعنا عند شرب الشاي!

المؤتمرنت -
خطأ فادح نتركبه جميعنا عند شرب الشاي!
لا تتوقف الدراسات التي تشير إلى فوائد شرب الشاي لصحة جسم الإنسان، إلا أن دراسة جديدة كشفت مؤخراً عن خطأ فادح نتركبه جميعنا تقريباً.

فقد أعلنت الدكتورة أولغا ألكساندروفا أخصائية أمراض الباطنية، أن الشاي من دون سكر ومن دون محليات أخرى هو أكثر فائدة للصحة.

أمراض كثيرة
كما أشارت في مقابلة مع وكالة "Prime" الروسية للأنباء، إلى أن الشاي من دون سكر ومحليات أخرى يمكن أن يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وحتى السرطان.

وكشفت أن كلامها ينطبق على جميع أنواع الشاي، محذّرة من شاي الأعشاب.

ووفقا لها لا ينسب الشاي إلى المشروبات التي تؤثر بصورة كبيرة في الصحة، بل للتي لها تأثير إيجابي محدد. لافتة إلى أن الشاي يحتوي على مواد نشطة بيولوجيا مثل الكاتيكين ومضادات الأكسدة والزيوت الطيارة والأحماض الأمينية والفيتامينات B1 ، B2 ، P ، PP ، والحديد، والمغنيسيوم، والكالسيوم والكافيين.

ماذا تفعل 3 أكواب من الشاي الأخضر يوميا؟
كما أوضحت أن تناول 3 أكواب من الشاي الأخضر في اليوم، يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا وسرطان بطانة الرحم وأمراض القلب والأوعية الدموية وكذلك الحالات الشديدة من الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب".

وتابعت أن الشاي الأسود يؤثر إيجابيا في الصحة أيضا، حيث يخفض لدى كبار السن خطر ضعف الوظائف الإدراكية وهشاشة العظام.

أما شاي الأعشاب فيجب أن يشرب بحذر لأن بعضه يؤثر سلبا في الجسم

يذكر أن جميع التأثيرات الإيحابية للشاي تتكون عادة عندما يكون من دون سكر ومحليات أو كريم.

ووفق ألكساندروفا، فإن إضافىة المحليات يمكن أن يسبب مشكلات في عملية التمثيل الغذائي.








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