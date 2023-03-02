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أخبار
المؤتمر نت - الخلافات الزوجية تزيد خطر الموت المفاجئ للرجال

دراسة: الخلافات الزوجية تزيد خطر الموت المفاجئ للرجال بنسبة 86%

المؤتمرنت -
دراسة: الخلافات الزوجية تزيد خطر الموت المفاجئ للرجال بنسبة 86%
أفادت دراسة حديثة، بأن الخلافات الزوجية تزيد خطر الموت المفاجئ للرجال بنسبة 86%، حيث أن الرجال غير الراضين عن زيجاتهم، أكثر عرضة للسكتة القلبية المفاجئة من أولئك الذين يشعرون بالرضا.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية نتائج دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية لأمراض القلب، ركز مؤلفها إنزيتشوكو أسيوزور، الباحث بجامعة شرق فنلندا، على العلاقة بين الرضا الزوجي والموت المفاجئ.

وأوضحت الدراسة أن الإجهاد والعداء الناتج عن الخلافات الزوجية، يؤديان إلى ارتفاع ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، فيما أظهرت الأبحاث أن العلاقة الجيدة وما يتبعها من رضا يمكن أن يخفض ضغط الدم.

في سياق متصل، علق الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق في مصر، على تلك الدراسة قائلا: "أسرع طريقة لقصف عمر الزوج، النكد الزوجي، حيث يزيد احتمالات السكتة القلبية والموت المفاجئ بنسبة أكثر من 80%".

وخلص الباحثون إلى نتائج تلك الدراسة بعد فحص بيانات من 2262 رجلا، مسجلين في دراسة مرض القلب الإقفاري بفنلندا، في عام 2018، حيث طُلب من المشاركين ملء استبيان مصمم، لتقييم مستوى رضاهم الزوجي على مقياس من 4 نقاط.

تابع الباحثون المشاركين لمدة نحو 26 عاما، سجلوا خلالها 239 مرضا منفصلا عنيفا، بعد التكيف مع مجموعة من عوامل الخطر القلبية الوعائية التقليدية، وبالمقارنة مع الرجال الذين كانوا راضين جدا عن زيجاتهم، فإن أولئك الذين كانوا غير راضين لديهم مخاطر أعلى بنسبة 86% للإصابة بداء فقر الدم المنجلي.*وكالات








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