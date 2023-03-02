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أخبار
المؤتمر نت - الكشف عن فوائد وأضرار زيت السمك

طبيبة تكشف عن أهم فوائد وأضرار زيت السمك

المؤتمرنت -
طبيبة تكشف عن أهم فوائد وأضرار زيت السمك
قالت الطبيبة الروسية ناتاليا تاناناكينا إن استخدام زيت السمك يدعم أداء القلب والدماغ، ويحسن الحالة العقلية، ويحمي المفاصل والعظام. ومع ذلك، يجب الانتباه عند تناوله، لأن الفائض من هذه المادة يمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية.

وقالت الطبيبة لصحيفة "إيزفيستيا": "يتصدر زيت السمك قائمة العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على صحة الإنسان، يوجد في الأسماك الدهنية وهو غني بالأحماض الدهنية "أوميغا 3" التي تلعب دورًا مهمًا في العديد من وظائف الجسم. إن تناول زيت السمك يدعم أداء القلب والدماغ، ويقلل من كمية الدهون الثلاثية في الدم، ويقلل من الالتهاب، ويحسن الحالة العقلية، ويدعم صحة الجلد، ويحمي المفاصل والعظام".

وأشارت الطبيبة إلى أن زيت السمك ضروري للنساء الحوامل، لأنه له تأثير مفيد على مجرى الحمل وتطور الجنين.

وأضافت: "ومع ذلك، عند تناوله، يجدر الحذر من أجل منع العواقب الضارة. وحذرت تاناناكينا: "يمكن أن يؤدي زيت السمك الزائد في الجسم إلى زيادة في نسبة السكر في الدم، مما يزيد من خطر النزيف، ويتسبب أيضًا في التجشؤ والغثيان".

في الوقت نفسه، وفقًا للطبيبة، فإن الأشخاص الذين يأكلون الأسماك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع هم أقل عرضة لمواجهة أمراض القلب والأوعية الدموية، على عكس أولئك الذين يأكلون المأكولات البحرية نادرًا أو لا يأكلونها على الإطلاق.

وأكدت الطبيبة أنه من الأفضل تناول الأسماك مرتين في الأسبوع مسلوقة أو مشوية، هذه هي الطريقة التي يتم بها الحفاظ على جميع العناصر المفيدة بشكل أفضل. إذا لم تستطيع تناول المأكولات البحرية بشكل منتظم، فيمكنك تناول حبوب زيت السمك. ولكن قبل ذلك يجب عليك استشارة الطبيب.

وتابعت: "يحتوي زيت السمك على أحماض دهنية أساسية لا يمكن أن ينتجها الجسم بشكل مستقل. لذلك، يجب أن يحصل الشخص عليها بأكل الأسماك أو إضافة زيت السمك إلى النظام الغذائي".*وكالات










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