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أخبار
المؤتمر نت - كشفت دراسة حديثة عن نتائج صادمة تحدث للدماغ نتيجة عدم النوم ليلة واحدة

هذا ما يحصل لدماغنا.. بعد يوم كامل دون نوم!

المؤتمرنت -
هذا ما يحصل لدماغنا.. بعد يوم كامل دون نوم!
كشفت دراسة حديثة عن نتائج صادمة تحدث للدماغ نتيجة عدم النوم ليلة واحدة.

وذكرت الدراسة أن ليلة واحدة فقط من الحرمان من النوم قد تجعل الدماغ أكبر سنا، كما لو كبر فجأة من عام إلى عامين بين عشية وضحاها.

واستخدم العلماء، خلال الدراسة، التعلم الآلي لتوليد تقديرات "عمر الدماغ" من فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) لأدمغة المشاركين المحرومين من النوم، والتي قارنوها بالتصوير بالرنين المغناطيسي لأدمغة هؤلاء الذين حصلوا على ليلة نوم كاملة.

وأشارت النتائج المنشورة في مجلة Neuroscience، إلى أن ليلة واحدة من الحرمان الكامل من النوم تنتج تغيرات في الدماغ مماثلة لتلك التي تظهر بعد سنة أو سنتين من الشيخوخة، وفقا لروسيا اليوم.

وتم تقييم بيانات التصوير بالرنين المغناطيسي لـ 134 متطوعا سليما (42 أنثى و92 ذكرا)، تتراوح أعمارهم بين 19 و39 عاما ضمن خمس مجموعات بيانات مع ظروف نوم مختلفة.

وشملت الظروف: الحرمان التام من النوم (عدم النوم لليلة واحدة مع 24 ساعة من اليقظة)، والحرمان الجزئي من النوم (ثلاث ساعات نوم لليلة واحدة)، والحرمان المزمن من النوم (خمس ساعات نوم كل ليلة لمدة خمس ليال) ومجموعة مراقبة (ثماني ساعات من النوم كل ليلة).

وأمضى المشاركون في كل مجموعة ليلة واحدة على الأقل من "النوم الأساسي" حيث أمضوا ثماني ساعات من النوم.

وقام العلماء بتقييم دماغ كل مشارك كل ليلة وتحديد الأعمار الدماغية الظاهرية للمشاركين باستخدام خوارزمية للتعلم الآلي تسمى BrainageR، والمدربة على بيانات من أكثر من 3000 فرد.

ولاحظ العلماء من مركز أبحاث يوليش في ألمانيا أن أولئك الذين يعانون من الحرمان التام من النوم أظهروا زيادة في عمر الدماغ بمقدار 1-2 سنة، ولكن هذه التغييرات كانت قابلة للعكس أيضا بعد ليلة نوم كاملة.

وكتبوا: "من المثير للاهتمام، أنه بعد ليلة واحدة من نوم التعافي (التعويض)، لم يكن عمر الدماغ مختلفا عن خط الأساس".

ولم يُظهر أولئك الذين يعانون من الحرمان الجزئي والمزمن من النوم اختلافات كبيرة في توقعات أعمار أدمغتهم.

وكتب الفريق المشرف على الدراسة: "في ثلاث مجموعات بيانات مستقلة، وجدنا باستمرار زيادة في عمر الدماغ بعد الحرمان التام من النوم، والذي ارتبط بالتغير في متغيرات النوم".

وتشير النتائج إلى أن فقدان النوم الكلي الحاد يغير شكل الدماغ "في اتجاه شبيه بالشيخوخة" لدى الشباب.

في حين أن النتائج تسلط الضوء على كيفية تأثير ليلة كاملة دون نوم على الفرد على الأرجح، فإن الدراسة لا تقدم رؤى مباشرة حول الآثار طويلة المدى للحرمان المزمن من النوم.

ودعا العلماء إلى مزيد من البحث لتقييم تغيرات نشاط الدماغ لدى الذين يعانون من الحرمان المزمن من النوم، مثل أولئك الذين يعملون بنظام الورديات.








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