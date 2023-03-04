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المؤتمر نت - أفضل الأطعمة لتعزيز صحة العين

أفضل الأطعمة لتعزيز صحة العين وتقوية النظر

المؤتمرنت -
أفضل الأطعمة لتعزيز صحة العين وتقوية النظر
يمكن للأطعمة الغنية بالفيتامينات A وC وE والمعادن أن تحسن الرؤية وتمنع تطور أمراض العيون، ولكن يوجد أنواع أخرى من الأغذية التي قد يكون لها أثر كبير على تحسين أداء العين وتقوية البصر.

تحدثت خبيرة التغذية الروسية، أناستاسيا يفيموفا، مع وكالة "برايم" عن الأغذية المفيدة للنظر.

وأشارت الخبيرة إلى فائدة الزنك وأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي يمكن أن تقلل من خطر إصابة الشخص بإعتام عدسة العين.

وبحسب الخبيرة، يوجد الزنك في اللحوم الحمراء والدواجن والمحار والفول والحمص والمكسرات. ويوجد أوميغا 3 في بذور الكتان وزيت بذور الكتان وكذلك الأسماك من البحار الباردة والجوز.

وشددت على أهمية الحصول على "فيتامين أ"، وذكرت أنه من بين الأطعمة الغنية بـ"فيتامين أ" الجزر والمشمش والبطيخ والمانجو والفلفل والسبانخ والبطاطا الحلوة.

وأضافت أنه يجب أيضًا الانتباه إلى المنتجات التي تحتوي على لوتين وزياكسانثين، هذه هي البروكلي وأنواع أخرى من الكرنب والذرة والبيض والنكتارين والبرتقال والسبانخ والكوسة.

نصحت الخبيرة أيضًا بتناول البروكلي والفواكه والفلفل والطماطم والفراولة، التي تحتوي على "فيتامين سي"، ويمكن الحصول على "فيتامين إي" من المكسرات والحبوب الكاملة والخضروات الورقية.

في الوقت نفسه، أوضحت يفيموفا، أنه لا توجد توصيات غذائية دقيقة لتعزيز الرؤية، وإنما يمكن أن ننصح بشكل عام بتناول ما لا يقل عن خمس حصص من الخضار والفواكه يوميًا، بالإضافة إلى إدخال الزيوت والبذور والأسماك المختلفة في النظام الغذائي.*وكالات








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