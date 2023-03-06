المؤتمرنت -

إغلاق 5 محلات بيع لحوم في مديرية شعوب

أغلقت فرق الرقابة الميدانية لمكتب المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم في مديرية شعوب بأمانة العاصمة، خمسة محلات بيع اللحوم نتيجة مخالفتها وقيامها بذبح صغار وإناث المواشي.



وأوضح مديرا المسالخ بمنطقتي هبرة عمر النصيري والصياح محمد عباس، بأنه تم أمس إغلاق ثلاثة محلات لبائعي اللحوم بالصياح وآخرين في هبرة تقوم بذباح إناث وصغار المواشي وغير ملتزمة بالاشتراطات الصحية.. لافتين إلى منح شهادة تقديرية لأحد محلات بيع اللحوم بمنطقة هبرة نظير التزامه بالتعلميات.



وأشارا إلى أن الحملة استهدفت 23 محلا لبيع اللحوم ومطاعم بمنطقتي الصياح وهبرة للتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية وعدم ذبح صغار وإناث المواشي وسلامة اللحوم، وضبط المخالفين.



وأكد النصيري وعباس، استمرار النزول للرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم والمطاعم في إطار الحملة الوطنية لحماية الثروة الحيوانية ومنع ذبح صغار وإناث المواشي وتطبيق الاشتراطات الصحية.