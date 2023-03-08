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المؤتمر نت - دشن عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي ووزير الشئون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع اليوم المرحلة الـ15 لمشروع الحوالات النقدية غير المشروطة للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية

صنعاء.. تدشين المرحلة 15 لمشروع الحوالات النقدية

المؤتمرنت -
صنعاء.. تدشين المرحلة 15 لمشروع الحوالات النقدية
دشن عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي ووزير الشئون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع اليوم المرحلة الـ15 لمشروع الحوالات النقدية غير المشروطة للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية في أمانة العاصمة والمحافظات.

وأطلع السامعي وبن ضبيع خلال التدشين في بنك الأمل للتمويل الأصغر بأمانة العاصمة على آلية الصرف والإجراءات المبسطة للمستفيدين عبر الفين مركز صرف في جميع محافظات الجمهورية بتمويل البنك الدولي واليونيسف عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية.

واستمعا من المدير التنفيذي لبنك الأمل محمد اللاعي إلى شرح عن الإجراءات والتسهيلات المقدمة في مراكز الصرف التي يعمل فيها أكثر من 1500 موظف وآلية توعية المستفيدين وتنظيم وصولهم إلى مراكز الصرف وفق جدول زمني محدد.

وأكد أن البنك بدأعملية الصرف الإيصالي للأسر الفقيرة والضعيفة وغير القادرة للوصول إلى مراكز الصرف والوصول إلى المنازل والقرى والعزل والمناطق النائية عبر فريق مختص يقوم بتسليمها مباشرة إلى الفئات المستهدفة في مختلف مناطق الجمهورية.

واستعرض اللاعي الخدمات والأنشطة التي يقوم بها البنك باعتباره بنكاً للفقراء يقدم قروضا وتنمية المشاريع الصغيرة للفئات الفقيرة في أمانة العاصمة وبقية المحافظات.

وأشاد عضو السياسي الأعلى السامعي بالخدمات والأنشطة التي يقدمها بنك الأمل للفقراء والمشاريع الصغيرة ودورها في النهوض بالوضع التنموي وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية والتخفيف من معاناة المواطنين.

وأوضح السامعي أن المرحلة الـ15 من المشروع تستهدف توزيع المبالغ النقدية لمليون و500 ألف اسرة مستفيدة بإجمالي 10 ملايين فرد مستفيد من صندوق الرعاية في أمانة العاصمة والمحافظات بمبلغ 30 مليار و 360 مليون ريال .

وأشاد عضو السياسي الأعلى بجهود العاملين وفرق الصرف عبر 1200 مركز على مستوى العزل والقرى والأرياف، يتم توزيع المبالغ المخصصة للمستفدين .. منوهاً بدور بنك الأمل في صرف مستحقات الرعاية الاجتماعية للحالات المستحقة منذ 2017 وحتى العام الجاري بمبلغ تجاوز 350 مليار ريال.

وأكد أن بنك الأمل استطاع خلال الفترة الماضية من قطع شوط كبير في تخفيف معاناة الناس .. مؤكداً حرص المجلس السياسي الأعلى لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح عمل مشروع الحوالات النقدية الطارئة غير المشروطة للمستفيدين .

من جانبه أشاد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بجهود منظمة اليونيسف والبنك الدولي في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين في ظل الأوضاع والظروف الاقتصادية الصعبة .

وأكد أن تدشين صرف المرحلة الـ15 لحالات الضمان الاجتماعي يأتي بعد اكتمال الصرف الإيصالي لمنازل المعاقين والمسنين عبر ألفي مركز صرف في مختلف المحافظات وفق خطة متكاملة لتسهيل إجراءات الصرف .

واشار بن ضبيع إلى أن المرحلة الـ15 من مشروع صرف المساعدات النقدية لمستفيدي صندوق الرعاية الاجتماعية بلغت 30 مليار و360 مليون ريال مع نسبة زيادة 38 بالمائة على المبلغ الأساسي المعتمد.

وأوضح أن صرف الحوالات النقدية ستستمر حتى نهاية شهر شعبان عبر بنكي الأمل للتمويل الأصغر والكريمي وشركات الصرافة العاملة ضمن المشروع.

فيما اشار مشرف المشروع بلال غليس إلى أن البنك يقدم خدمات الصرف للمستفيدين عبر 1200 مركز صرف ونحو 15 فرعاً للبنك في مختلف المحافظات ، بمشاركة 700 فريق في عملية الصرف إلى المنازل للقرى والأرياف والمناطق النائية ، وتخصيص 220 فريق لصرف المساعدات للحالات الخاصة والمسنين والمعاقين.

وكان عضو السياسي الأعلى السامعي ومعه وزير الشئون الاجتماعية والعمل اطلعوا سير نشاط بنك الأمل و الخدمات التي يقدمها، والتعرف على سير العمل في غرفة العمليات لإدارة المشروع وتقديم الحلول والمعالجات اللازمة الإشكاليات التي تواجه عملية الصرف.








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