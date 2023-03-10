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المؤتمر نت - أعلن الدكتور سيرغي دوروشينكو أخصائي المسالك البولية، أن الكلى تؤدي عددا من الوظائف الحيوية، ولكن امراض الكلى يمكن أن تتطور دون أعراض واضحة

طبيب يكشف أعراض أمراض الكلى

المؤتمرنت -
طبيب يكشف أعراض أمراض الكلى
أعلن الدكتور سيرغي دوروشينكو أخصائي المسالك البولية، أن الكلى تؤدي عددا من الوظائف الحيوية، ولكن امراض الكلى يمكن أن تتطور دون أعراض واضحة تقريبا. وعدم علاجها له عواقب وخيمة.

وأشار الطبيب في حديث لصحيفة "إزفيستيا" بمناسبة اليوم العالمي للكلى، الذي يحتفل به هذه السنة في 9 مارس، إلى أن أكثر أمراض الكلى شيوعا التهاب الحويضة والكلية والقصور الكلوي الحاد والمزمن والتهاب كبيبات الكلى وحصى الكلى. ويمكن أن يتطور مرض الكلى بشكل غير محسوس تقريبا، ولكن في الوقت نفسه، يمكن أن تتغير المؤشرات المخبرية حتى قبل ظهور العلامات الأولى للمرض.

ويقول: "عادة ما يشعر الشخص بصعوبة في التبول، أو العكس، بالتبول اللاإرادي، وعدم الراحة بعده، ويمكن أن يكون هناك التهاب في المثانة. بالإضافة إلى ذلك، لا يستبعد حدوث تورم في أجزاء مختلفة من الجسم ، مثل الوجه أو الساقين؛ وفقدان للشهية غير مبرر ، وظهور آثار الدم في البول. وغالبا ما ترتفع درجة حرارة الجسم و/ أو يرتفع مستوى ضغط الدم".

ووفقا له، تقع الكلى تحت الأضلاع في الظهر ، فوق الخصر بقليل ، لذلك إذا كانت هناك مشكلات في عمل الكلى، يشعر الشخص بالألم في هذا المكان. كما يمكن أن ينتشر الألم في بعض الأحيان إلى أسفل البطن أو إلى الجانب ، أي يمكن للناس أن يخلطوا بين ألم الكلى وألم الأعضاء الأخرى. لذلك من الأفضل عند الشعور بالألم مراجعة الطبيب. ويجب إجراء فحص للكلى مرة كل ستة اشهر ، أو على الأقل مرة في السنة. لأن عدم علاج أمراض الكلى قد يؤدي إلى عواقب وخيمة مثل القصور الكلوي الشديد. والأزعج من هذا هو الخضوع لعملية غسيل الكلى تحت إشراف طبيب أخصائي، عندما لا تستطيع الكلى إفراز البول بشكل كاف.

ويقول: "والفئة الأكثر عرضة للخطر تتمثل بأولئك الذين يتعرضون في كثير من الأحيان إلى درجات الحرارة المنخفضة أو بتغيرات مفاجئة في درجة الحرارة ، وكذلك الأشخاص الذين يشربون الكحول في كثير من الأحيان ، ويعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي (يتحدثون في الغالب عن الإمساك المتكرر) ولا يراقبون نظامهم الغذائي. وكذلك عند الإفراط في تناول أدوية محددة".

وينصح الطبيب للوقاية من أمراض الكلى بتناول كمية كافية من السوائل في اليوم (حوالي 35 ملغم لكل كيلو من وزن الجسم) وعدم الإفراط بتناول المشروبات الكحولية ومشروبات الطاقة وتجنب تعريض منطقة الحوض والقدمين لدرجات الحرارة المنخفضة. كما يجب التقليل من استهلاك الملح والقهوة والحلويات.








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