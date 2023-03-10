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أخبار
المؤتمر نت - حذرت الطبيبة الروسية الدكتورة أوليسا سافيليفا من أن تناول بعض الفيتاميات معا قد يؤدي لآثار صحية خطيرة

احذر.. لا تتناول هذه الفيتامينات معاً

المؤتمرنت -
احذر.. لا تتناول هذه الفيتامينات معاً
حذرت الطبيبة الروسية الدكتورة أوليسا سافيليفا من أن تناول بعض الفيتاميات معا قد يؤدي لآثار صحية خطيرة، كما يحدث مع تناول مكملات النحاس مع الزنك.

وأشارت سافيليفا إلى أن الفيتامينات والعناصر المعدنية ضرورية للجسم لكي تعمل جميع أجهزته وأعضائه بصورة طبيعية. لكن من الأفضل تجنب بعض المكملات الغذائية معا، وفق ما ذكرت صحيفة «إزفيستيا».

ومن جملة ما حذرت منه الطبيبة الروسية:
1 - تجنب تناول المغنيسيوم والكالسيوم معا. لأن تناولهما معا كمكملات غذائية على الرغم من أنهما يلعبان دورا مهما في الجسم، يعرقل عملية امتصاصهما في الأمعاء، ما يمنع حصول الجسم على فوائدهما.

2 - لا ينصح بتناول مكملات النحاس والزنك معا لأن لهما آثارا صحية خطيرة؛ بسبب أن «النحاس مسؤول عن إنتاج خلايا الدم الحمراء وصحة العظام. أما الزنك فيساهم في تعزيز منظومة المناعة والتئام الجروح ونمو الخلايا. لكن تناولهما معا يمكن أن يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي وآثارا جانبية خطيرة».

3 - لا يجب تناول الكالسيوم والحديد معا؛ لأن تناولهما معا يخفض امتصاص الحديد بنسبة 50 في المئة. ونفس الشيء يحصل عند تناول مستحضرات الحديد مع أطعمة غنية بالكالسيوم. لذلك من الأفضل تناول مستحضرات الحديد والأطعمة المحتوية على نسبة جيدة منه مع فيتامين С، لأن هذا يزيد من امتصاص الحديد في الأمعاء. كما لا ينصح بالجمع بين الحديد والشاي الأخضر؛ لأن الأخير يحتوي على نسبة عالية من المواد الدباغية التي تمنع امتصاص الحديد، ما قد يؤدي لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، والذي يظهر على شكل تعب وضيق في التنفس وشحوب في الجلد.

4 - لا ينصح بتناول فيتامين С مع فيتامين В12 «إذ يسهم فيتامين С بتعزيز منظومة المناعة، أما فيتامين В12 فضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء. ولكن الجرعات الكبيرة من فيتامين С تحسن عملية امتصاص فيتامين В12 كثيرا ما يؤدي إلى تراكمه في الجسم. أما الآثار الجانبية لتناولهما معا فهي الصداع والدوخة وتضرر الكلى».

5 - لا ينصح بتناول فيتامينات D و E و K معا، لأنها على الرغم من كونها ضرورية لصحة العظام وتخفيف الالتهابات وتحسين عملية تخثر الدم يمكن لجرعات كبيرة منها معا أن تتفاعل مع بعضها البعض؛ الأمر الذي قد يؤدي لحدوث نزيف. ولتجنب حدوث أي مضاعفات تنصح الطبيبة الروسية باستشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات.








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