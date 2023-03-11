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المؤتمر نت - يعاني حوالي واحد من كل 6 أشخاص في جميع أنحاء العالم من الصداع بشكل يومي، وبينما يتم علاج تلك الآلام بالمسكنات الشائعة، مثل الباراسيتامول، يمكن اللجوء إلى طرق أخرى بعيداً عن أي إجراء دوائي

حيل بسيطة تخلصك من الصداع

المؤتمرنت -
حيل بسيطة تخلصك من الصداع
يعاني حوالي واحد من كل 6 أشخاص في جميع أنحاء العالم من الصداع بشكل يومي، وبينما يتم علاج تلك الآلام بالمسكنات الشائعة، مثل الباراسيتامول، يمكن اللجوء إلى طرق أخرى بعيداً عن أي إجراء دوائي.

وفيما يلي نصائح يمكن أن تخفف عنك واحد من أكثر الآلام اليومية إزعاجا:

تدليك الرقبة
• يساعد تدليك عضلات الرقبة على تخفيف التشنجات التي تسهم بشكل كبير في التسبب بالصداع.
• وتنتج تلك التشنجات من الوضعيات غير المريحة في الجلوس وأكثر من يعاني منها هم مزاولو العمل المكتبي بشكل يومي.
• وللتخلص من تلك المشكلة يمكن تخصيص بضع لحظات يوميا لتدليك قاعدة الرقبة مما يسهم بتقوية العضلات.

اشرب المزيد من الماء
• يجب أن نشرب ما لا يقل عن 1.5 لتر يوميا أي ما يعادل 8 أكواب.
• يساعد ذلك في إبقاء الجمجمة مرتاحة غير متقلصة أو متشنجة حيث يؤدي ذلك إلى الضغط على الأعصاب وبالتالي الشعور بالألم.

احصل على قسط كافٍ من النوم
• وصفت دراسات لا حصر لها الفوائد الصحية العديدة للحصول على ساعات نوم كافية، بما في ذلك تخفيف نوبات الشعور بالصداع.
• بالنسبة للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و80 عاما، يجب أن تتراوح ساعات النوم بين 7 إلى 9 ساعات.

افحص أسنانك
• في كثير من الأحيان، يكون الصداع الصباحي نتيجة مباشرة لألم الفك، الذي يمكن أن يأتي من صرير الفم في الليل.
• الطبيب يمكن أن يساعدك في اختيار حماية مناسبة يمكن وضعها بين الفكين أثناء النوم مما سيسهم بتخفيف الصداع إلى حد كبير.وكالات








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