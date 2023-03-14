المؤتمرنت -

عدد ساعات الصيام برمضان في الدول العربية

يختلف عدد ساعات الصيام في الدول العربية بشهر رمضان المبارك وفقا للموقع الجغرافي لكل دولة حيث يعتمد الامر على عدة عوامل منها قربها من خط الاستواء وخطوط الطول والعرض.



ومن المعروف أن ساعات النهار في هذا الوقت من العام تكون أقل في الدول التي تقع جنوب خط الاستواء، بينما تكون أطول في الدول الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.



ووفقا لموقع "طقس العرب" سيتراوح معدل ساعات الصيام في الدول العربية هذا العام بين نحو 16 ساعة و13 ساعة.



ويشير الموقع إلى أن أطول ساعات صيام في العالم العربي ستكون في تونس بمعدل 15 ساعة و45 دقيقة، بينما ستكون أقل ساعات صيام في جزر القمر بنحو 12 ساعة و37 دقيقة.



أما باقي الدول فجاءت كالتالي:



الجزائر أقصر يوم صيام في الجزائر العاصمة هو أول رمضان بعدد ساعات 13 ساعة و 30 دقيقة، وأطول يوم هو اليوم الأخير بـ 14 ساعة و 56 دقيقة.



ليبيا اقصر يوم في طرابلس هو الأول بـ13 ساعة و42 دقيقة وأطول يوم هو آخر يوم بعدد ساعات 14 ساعة و 42 دقيقة.



مصر أقصر يوم في القاهرة 13 ساعة و39 دقيقة، وأطول يوم 14 ساعة و34 دقيقة.



العراق أقصر يوم بـ 13 ساعة و39 دقيقة وأطول يوم صيام في بغداد بـ 14 ساعة و41 دقيقة.



البحرين أقصر يوم صيام في المنامة بـ 13 ساعة و 30 دقيقة، وأطول يوم بعدد ساعات 14 ساعة و 17 دقيقة.



الإمارات اليوم الأول في ابوظبي 13 ساعة و30 دقيقة واليوم الأخير 14 ساعة و13 دقيقة.



السعودية اليوم الأول في الرياض بـ 13 ساعة و29 دقيقة والأخير14 ساعة و11 دقيقة.



عُمان اليوم الأول في مسقط بـ13 ساعة و31 دقيقة واليوم الأخير بـ 14 ساعة و13 دقيقة.



الكويت أقصر يوم في مدينة الكويت هو أول يوم رمضان، بعدد ساعات 13 ساعة و31 دقيقة والأطول بعدد ساعات 14 ساعة و23 دقيقة.



لبنان في بيروت أقصر يوم صيام هو أول يوم رمضان، بعدد ساعات 13 ساعة و45 دقيقة، والأطول هو الأخير بعدد ساعات 14 ساعة و48 دقيقة.



الأردن حسب توقيت عمّان سيكون أقصر يوم هو الأول بـ 13 ساعة و40 دقيقة. والأطول بعدد ساعات 14 ساعة و40 دقيقة.



الأراضي الفلسطينية أقل عدد ساعات صيام في القدس ستكون 13 ساعة و53 دقيقة والأطول بعدد ساعات 14 ساعة و52 دقيقة.



سوريا حسب توقيت دمشق أقصر يوم سيكون بـ 13 ساعة و44 دقيقة والأطول بـ 14 ساعة و47 دقيقة.



قطر الأقصر في الدوحة بـ13 ساعة و29 دقيقة والأطول بـ 14 ساعة و13 دقيقة.



موريتانيا حسب توقيت نواكشط سيكون أقصر يوم صيام بعدد ساعات 13 ساعة و 28 دقيقة والأطول بـ 14 ساعة.



السودان في الخرطوم سيكون أقصر يوم بـ 13 ساعة و20 دقيقة والأطول بعدد ساعات 13 ساعة و46 دقيقة.



اليمن حسب توقيت صنعاء سيكون الأقصر بـ 13 ساعة و23 دقيقة والأطول بعدد 13 ساعة و45 دقيقة.



الصومال اقصر عدد ساعات الصيام في مقديشو ستكون 13 ساعة و 22 دقيقة والأطول 13 ساعة و 27 دقيقة.



جيبوتي أقل عدد ساعات صيام في العاصمة ستكون 13 ساعة و 25 دقيقة والأكثر بـ 13 ساعة و 45 دقيقة.



وعلى صعيد دول العالم ستكون أطول ساعات صيام خلال رمضان في غرينلاند بنحو 20 ساعة صيام، بينما سيكون أقل ساعات صيام بالعالم في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا بنحو 11 ساعة و12 دقيقة.

