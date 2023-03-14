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أخبار
المؤتمر نت - 5 مشروبات للتخلص من السموم برئة المدخنين

5 مشروبات مذهلة للتخلص من السموم برئة المدخنين

المؤتمرنت -
5 مشروبات مذهلة للتخلص من السموم برئة المدخنين
التدخين عادة يمكن أن تؤدي إلى عواقب صحية خطيرة. إذ يمكن أن يزيد التدخين من خطر الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب والسكتة الدماغية والعديد من المشاكل الصحية الأخرى. وان الإقلاع عن التدخين ليس بالأمر السهل؛ فكثير من الناس يعانون من الإدمان. ولكن مع التخلص من السموم بشكل صحيح، يمكن للمرء أن يساعد في طرد السموم من الجسم والإقلاع عن التدخين، وفق تقرير جديد نشره موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص عن أخصائية التغذية بريتي غوبتا مؤسسة «Perfect Health By Preeti».

ووفق التقرير هناك مجموعة من أفضل المشروبات للتخلص من السموم الموجود برئات المدخنين:

1. الماء
الماء مشروب سحري لجسمك! لن يؤدي شرب الماء العادي فقط إلى التخلص من جميع المكونات السامة من جسمك فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تحسين صحتك العامة وجودة بشرتك. يمكن أن يساعد شرب ثمانية إلى 10 أكواب (تقريبًا) من الماء يوميًا في إزالة السموم من الجسم.


2. مضادات الأكسدة
مضادات الأكسدة هي أيضًا عنصر أساسي في نظام التخلص من السموم لدى المدخنين. إذ تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضروات على تحييد وتقليل التوتر، كما تساعد أيضًا في حماية الجسم من الآثار الضارة للتدخين.


3. إضافة ماء الديتكوس للنظام الغذائي
ماء مملوء بالفواكه أو الخضار أو الأعشاب التي يعتقد أن لها خصائص عالية في إزالة السموم. فإذا كنت تحاول الإقلاع عن التدخين، فإن إضافة ماء الديتوكس إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك على التخلص من جميع المواد السامة من جسمك. يمكن أن تساعدك إضافة الخيار إلى مياه الشرب العادية على الشعور بالانتعاش وتجعل بشرتك صحية.

4. البهارات
تعتبر التوابل الممزوجة بالماء المحضرة في شاي أعشاب من أفضل المشروبات للمساعدة في إزالة السموم من الجسم. حيث تحتوي بعض التوابل مثل الكركم والقرنفل والزنجبيل وما إلى ذلك على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد المدخن على إزالة المواد السامة من الجسم.


5. الشاي الأخضر
يمكن للشاي الأخضر أن يساعد في إزالة السموم من الجسم وإزالة المكونات غير النقية. إذ يحتوي هذا الشاي على مضادات الأكسدة التي تساعد على إزالة السموم الضارة من الجسم ودعم وظائف الكبد الصحية. كما أنها تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر والقلق، ما يساعد المدخنين على التعامل مع الرغبة الشديدة في النيكوتين.


تمارين التنفس:
يمكن أن تساعد ممارسة تمارين التنفس على تحسين وظائف الرئة وزيادة الأوكسجين في الجسم. كما يمكن أن يدعم ذلك عملية إزالة السموم الطبيعية من الجسم من خلال المساعدة في تحسين كفاءة الجهاز التنفسي وتعزيز الدورة الدموية.

بالإضافة إلى ذلك، يعد البخار أيضًا وسيلة رائعة للتخلص من السموم، ولكنه في حد ذاته ليس عاملًا لإزالة السموم من الجسم، ويمكنه إزالة المواد الضارة من الجسم الناتجة عن التدخين. يمكن أن يساعد أخذ البخار مرة يوميًا أو مرة كل يومين في تنقية أعضاء الجسم المختلفة مثل الكبد والكلى والرئتين. لاحظ أنه من المهم استشارة أخصائي تغذية أو أخصائي رعاية صحية قبل إجراء أي تغييرات كبيرة على نظامك الغذائي أو نمط حياتك.*وكالات








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