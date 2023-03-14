الثلاثاء, 14-مارس-2023 الساعة: 04:44 م - آخر تحديث: 04:00 م (00: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البروفيسور صالح مقطن باقطيان في رحاب الخالدين
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
التخطيط المنشود
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
قيادة‮ ‬عند‮ ‬مستوى‮ ‬التحديات‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - الكشف عن علامات وراثية لمرض يدمر المفاصل

علماء يكشفون علامات وراثية لمرض يدمر المفاصل

المؤتمرنت -
علماء يكشفون علامات وراثية لمرض يدمر المفاصل
كشفت دراسة علمية أعدها علماء من جامعة بيلغورود الحكومية الوطنية للبحوث عن العوامل الوراثية الجديدة في تطور التهاب المفاصل العظمي.

ونشرت مجلة "Life" الدراسة التي رأت أن هشاشة العظام هو مرض يدمر المفاصل بسبب تدهور الغضاريف والأربطة والعضلات وغيرها من الهياكل.

وتضيف الدراسة "تلعب متغيرات محددة من الجينات دوراً رئيسيا في تكوين المرض ولم يتم دراسته مسبقًا.

وفي هذا السياق، أظهرت الدراسة أن تطور المرض ليس من خلال تأثيرات الجينات الفردية، ولكن بالتفاعل بينها.

وأوضح رئيس قسم التخصصات الطبية والبيولوجية في جامعة الأبحاث الوطنية "بيلسو"، ميخائيل تشيرنوسوف، أن النتائج التي تم الحصول عليها توسع فهم آليات تطور التهاب المفاصل، حيث يمكن استخدام هذه البيانات في دراسة الأساس الجيني للمرض في مواقعه الأخرى وبينها في مفصل الورك ومفاصل اليد والقدم وأجزاء مختلفة من العمود الفقري.

وقال تشورنوسوف: "بالإضافة إلى ذلك، في المستقبل القريب يمكن استخدام بياناتنا في ممارسة طب صدمات العظام لتحديد المجموعات المعرضة للخطر، وذلك من خلال تنفيذ التدابير الوقائية التي من الممكن زيادة فعاليتها بشكل كبير".

ويعتزم فريق البحث مواصلة دراسة العوامل الوراثية في تطور هشاشة العظام في مفصل الركبة وهشاشة العظام من أنواع أخرى.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: انخفاض مؤشرات الأسهم اليابانية
علوم وتقنية: 5 مشروبات للتخلص من السموم برئة المدخنين
أخبار: إتلاف 105 أطنان أدوية ومواد غذائية مسمومة
أخبار: دراسة تكشف سبباً غريباً لحموضة المعدة
أخبار: 134 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: النواب يقر إلغاء رسوم وغرامات مرورية مخالفة
اقتصاد: الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى بـ5 أسابيع
عربي ودولي: أوروبا تُمدّد العقوبات ضد روسيا
محافظات: الامانة: اتلاف 114 طن مواد غذائية منتهية
أخبار: إحالة 7 متهمين باختلاس 14 مليون دولارا الى النيابة
عربي ودولي: تحشيد ورباط فلسطيني لحماية الاقصى
عربي ودولي: خارجية فلسطين تدين جرائم الاحتلال في القدس
علوم وتقنية: تحذير من بكتيريا في زجاجات المياه
أخبار: دراسة: الروابط الاجتماعية تزيد العمر
علوم وتقنية: هل يوفر ضوء الشمس فيتامين د عبر النافذة.؟
أخبار: أمطار غزيرة وسيول.. والأرصاد يطلق تحذير عاجل
رياضة: برشلونة يهزم بلباو ويبتعد في صدارة الليغا
رياضة: روما يسقط أمام ساسولو في الدوري الإيطالي
أخبار: صحة فمك تكشف خبايا مخزون هذا الفيتامين لديك
أخبار: جبل يؤكد استمرار العدوان في إغلاق مطار صنعاء
فنون ومنوعات: حلا شيحة: قراراتي الخاطئة منحتني القوة
عربي ودولي: العراق.. مصرع 22 إرهابياً في الأنبار
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض
أخبار: حصيلة خروقات قوى العدوان لاتفاق الحديدة
أخبار: بن حبتور يشيد بالجهود العلمية لجامعة البيضاء
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023