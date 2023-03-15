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المؤتمر نت - 5 أطعمة غنية تعزز المناعة وصحة القلب

5 أطعمة غنية تعزز المناعة وصحة القلب.. تعرف عليها

المؤتمرنت -
5 أطعمة غنية تعزز المناعة وصحة القلب.. تعرف عليها
تلعب جميع العناصر الغذائية الأساسية دورًا في الحفاظ على صحتنا، فإلى جانب أهمية الألياف للهضم، فإن البروتينات تمنح الشعور بالشبع وتوفر الكربوهيدرات طاقة يحتاجها الجسم.

وبحسب ما نشره موقع نيودلهي تي في "NDTV"، يتم في الكثير من الأحيان التغاضي عن تناول أطعمة غنية بمضادات الأكسدة على الرغم من أنها تساعد في بناء صحة جيدة بعدة طرق، فهي تشتمل على مركب يحمي الخلايا من التلف الذي تسببه المواد المؤكسدة (أو الجذور الحرة)، حيث ينتج الجسم المواد المؤكسدة لمحاربة الأمراض لكنها عندما تزداد كميتها قد تضر خلايا الجسم.

وتضم قائمة الأطعمة المضادة للأكسدة الأكثر شيوعًا التي يمكن تضمينها في النظام الغذائي، ما يلي:

1. الفاصوليا واللوبيا

تعتبر الفاصوليا واللوبيا من المصادر الرائعة لمضادات الأكسدة والبروتينات أيضًا، نظرًا لأنهما منخفضتان في نسبة الكوليسترول وسريعتا الهضم، فإنهما تمثلان خيارًا جيدًا صديقًا لصحة القلب.

2. الجوز

ينصح أطباء القلب بتناول الجوز يوميًا، لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول والصوديوم ولكن محتواه من مضاد الأكسدة، الذي يسمى البوليفينول مرتفع، وينصح الخبراء بتناول حوالي 30 غرامًا من المكسرات يوميًا، ويجب أن تحتوي دائمًا على 1-2 حبة من الجوز.

3. الشوكولاته الداكنة

تزعم دراسة أجراها باحثو هارفارد، أن الشوكولاتة التي تحتوي على 70% من الكاكاو على الأقل مفيدة للقلب والعقل والصحة الجسدية بشكل عام، لكن ينبغي مراعاة الاعتدال لأنه كلمة السر لجني ثمارها.
4. الشعير

يعد الشعير أحد الحبوب الكاملة التقليدية، التي تقدم فوائد صحية هائلة، لأنه غني بمضادات الأكسدة، وينصح الخبراء بتناوله بعد النقع في الماء كي يكون سهل الهضم.

5. التوت والفراولة

يمد التوت والفراولة الجسم بالكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة، التي تحمي الخلايا من أضرار الجذور الحرة وتقلل من خطر الالتهاب، ويحتوي التوت أيضًا على مواد كيميائية نباتية معروفة بتعزيز صحة القلب.








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