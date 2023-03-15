المؤتمرنت -

السجائر الإلكترونية.. خطر قاتل بين أيديكم

أكد أخصائي الأمراض الصدرية، الدكتور فياتشسلاف سفيتلاكوف، أن تدخين السجائر الإلكترونية يمكن أن يؤدي إلى تلف شديد في الرئتين وحتى إلى الموت.



وأشار الأخصائي إلى أن تدخين السجائر الإلكترونية له عواقب لا رجعة فيها بما فيه تلف الرئتين وسرطان الرئة والموت.



وحسب سفيتلاكوف، تحتوي السوائل المستخدمة في السجائر الإلكترونية على شوائب ضارة تسبب تلف الرئتين. فمثلا نكهة ثنائي الأسيتيل تؤدي إلى الإصابة بمرض خطير - مرض التهاب القصيبات المسد، الذي من الصعب جدا علاجه.



وأضاف:"هناك مرض آخر يسمى "مرض السجائر الإلكترونية" (Vapers' disease) الذي هو أخطر ضرر غير معدٍ للرئتين، ويمكن أن يؤدي إلى الموت"، حسبما ذكرت صحيفة "إزفيستيا".



وقال: "يرتبط هذا التأثير القاتل بوجود فيتامين Е وتتراهيدروكانابينول، وكذلك الفورملديهايد والأسيتالديهايد والزرنيخ وعدد من المعادن (الألمنيوم والأنتيمون والكادميوم والكوبالت والكروم والنحاس والحديد والرصاص والمنغنيز والنيكل والسيلينيوم والقصدير والزنك)، تلك التي تلحق أضرارا بالرئتين، ويمكن أن تؤدي إلى تطور الأمراض والأورام".



ولفت الأخصائي إلى أن التخلي عن تدخين السجائر الإلكترونية في الوقت المناسب يمكن أن يساعد على إزالة هذه العواقب، بيد أن التعافي تماما منها يحتاج إلى فترة زمنية طويلة.



وأوضح أن كل هذا لم يدرس تأثير السجائر الإلكترونية في الصحة بصورة كاملة إلى الآن.