المؤتمرنت -

الأمين العام يطمئن هاتفياً على صحة عبدالواحد صلاح

أجرى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، اتصالاً هاتفياً بعضو اللجنة العامة للمؤتمر محافظ محافظة إب عبدالواحد صلاح للاطمئنان على صحته بعد إجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح.



وخلال الاتصال نقل أمين عام المؤتمر إلى صلاح تحيات رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس وكل قيادات وأعضاء المؤتمر وتمنياتهم له بالشفاء العاجل، والعودة إلى أرض الوطن لممارسة مهامه الوطنية والتنظيمية.



من جانبه عبر عبدالواحد صلاح عن شكره وتقديره لرئيس المؤتمر والأمين العام وكل القيادات التي تواصلت به واطمأنت على صحته، مشيراً إلى أن حالته الصحية مستقرة وفي تحسن مستمر، ومعبراً عن شكره لكل من تواصل به واطمئن على صحته.

