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أخبار
المؤتمر نت - كشفت دراسة جديدة أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم يزيد من مخاطر

النوم أقل من 5 ساعات خطر كبير يهدد الحياة

المؤتمرنت -
النوم أقل من 5 ساعات خطر كبير يهدد الحياة
حذر باحثون سويديون من عدم حصول الإنسان على قسط كاف من النوم، مشيرين إلى أنه يزيد من مخاطر تجلط الدم.

وبحسب الدراسة التي أجروها فإن قلة النوم تزيد من فرص انسداد الأوعية الدموية في الساقين.

وتتبعت الدراسة التي نشرتها صحيفة "الصن" البريطانية، معدلات الإصابة بالمرض لدى 650 ألف بالغ، وقارنتها بمدة نومهم كل ليلة. ووجدت أن عدم النوم من سبع إلى تسع ساعات يرفع نسب خطر الإصابة بالانسداد الشرياني.

وقال شواي يوان، من معهد كارولينسكا في ستوكهولم: "النوم لمدة 7 إلى 8 ساعات في الليلة هو عادة جيدة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الشرايين المحيطية."

يعاني واحد من كل 5 بريطانيين فوق الـ60 من هذه الحالة، مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية.

وهي الحالة الأكثر شيوعا لدى المدخنين والأشخاص المصابين بداء السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول. ويمكن أن تتسبب بآلام شديدة عند المشي وخدر وهشاشة أظافر وتقرحات.

قارن الباحثون عدد الأشخاص الذين ينامون مع ما إذا كانوا قد أصيبوا بهذه الحالة، ثم قاموا بتحليل بياناتهم الجينية لتقييم ما إذا كان النوم يؤثر على فرص الإصابة بمرض الشريان المحيطي أو العكس. وارتبط النوم أقل من 5 ساعات في الليلة بخطر مضاعف تقريبا للإصابة بالمرض مقارنة بـ7 إلى 8 ساعات.








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