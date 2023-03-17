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المؤتمر نت - تشمل الأعراض الشائعة لأورام الدماغ، الصداع والنوبات والغثيان، ولكن هناك علامات أخرى غير معروفة تشير إلى احتمال نمو كتلة سرطانية داخل الدماغ

احذر منها.. 5 أعراض غريبة لأورام الدماغ

المؤتمرنت -
احذر منها.. 5 أعراض غريبة لأورام الدماغ
تشمل الأعراض الشائعة لأورام الدماغ، الصداع والنوبات والغثيان، ولكن هناك علامات أخرى غير معروفة تشير إلى احتمال نمو كتلة سرطانية داخل الدماغ.

فيما يلي أهم الأعراض الغير شائعة لأورام الدماغ، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية:

- فقدان الاهتمام بالهوايات:
قد يكون فقدان الاهتمام بهوايتك المفضلة فجأة علامة تحذيرية لورم في الدماغ. بحسب الخبراء، فإن الورم عندما ينمو في الدماغ يمكن أن يضغط على الخلايا السليمة من حوله، وإذا تطور في الفص الأمامي من الدماغ والذي يتحكم بالعواطف والشخصية والسلوك، يمكن أن يؤدي إلى اختلافات في السلوك بما في ذلك فقدان الاهتمام بالهوايات.

يمكن أن يتسبب ورم الغدة النخامية أيضاً في تغيرات في الشخصية مثل الاكتئاب والقلق، وتقول الدكتورة كارين نوبل، مديرة السياسات والبحوث والابتكار في أبحاث أورام الدماغ، إن أورام الدماغ القريبة من الغدة النخامية يمكن أن تسبب بعض الأعراض الأكثر إثارة للدهشة، مثل التغيرات الشديدة في الشخصية والوزن والحجم الجسدي، أو تأخير سن البلوغ.

- طفرات النمو الشديدة:
يمكن للأورام التي تصيب الغدة النخامية، في حالات نادرة، أن تسبب طفرات نمو شديدة لدى البالغين وكذلك الأطفال. وتشير أبحاث السرطان إلى أن بعض الأورام التي تصيب الغدة النخامية تصنع هرمونات تؤدي إلى حدوث طفرات نمو لدى صغار السن.

لكن طفرات النمو هذه لا تحدث فقط لدى الأطفال، بل يمكن أن تحدث عند البالغين أيضاً. ويقول الخبراء إن هذا الارتفاع غير المعتاد في الحجم يمكن أن يتسبب في نمو اليدين أو القدمين أو حتى الفك السفلي عند البالغين.

- النسيان:
غالباً ما يُنظر إلى نسيان القيام بالمهام اليومية كعلامة مميزة لمرض الزهايمر، لكن النسيان قد يكون أيضاً علامة على وجود ورم في المخ. ونظراً لأن العديد من مناطق الدماغ تعمل على تخزين واسترجاع أنواع مختلفة من الذكريات، فمن الصعب تحديد مدى تأثير أورام الدماغ المختلفة على الذاكرة.

ويوضح الخبراء بأن النسيان يحدث غالباً عند نمو الورم في الفص الأمامي أو الصدغي للدماغ، حيث يتم تخزين الذكريات. يعد انخفاض القدرة العقلية والارتباك أيضاً من أعراض الأورام في هذا الجزء من الدماغ. ويحذر الخبراء من أن هذه الأعراض قد تظهر وتختفي في البداية قبل أن تزداد سوءاً.

- رؤية ضبابية:
قد يكون عدم وضوح الرؤية أو الرؤية التي تأتي وتختفي، حتى عندما ترتدي نظارتك، علامة على وجود ورم في المخ. ويقول الخبراء إن ضغط ورم الدماغ على العصب البصري، يمكن أن يؤثر على البصر بشكل كبير، كما يمكن أن تكون الرؤية غير الواضحة والأشكال العائمة علامات على وجود ورم في المخ، وفقًا لأبحاث السرطان.

ومع ذلك، فإن هذه الأعراض المتعلقة بالعين والرؤية، إذا ظهرت فجأة، يمكن أن تكون ناجمة عن جلطة دموية أو التهاب السحايا، لذلك توصي مؤسسة أبحاث أورم الدماغ الخيرية بالتماس المشورة الطبية على وجه السرعة.

- سماع الأصوات:
قد تشير أصوات الهلوسة وسماع أصوات عشوائية أحياناً إلى حالة صحية عقلية، ولكنها يمكن أن تنجم أيضاً عن أورام الدماغ.

يمكن أن تحدث الهلوسة السمعية بسبب أورام المخ السرطانية والحميدة في الفص الصدغي، وهو الجزء من الدماغ الذي يعالج الصوت ويفهم اللغة ويشفر الذاكرة. يمكن أن يحدث هذا أيضاً إذا ضغط الورم على العصب الذي يرسل إشارات من الأذن إلى الدماغ.

وينصح الأطباء أي شخص يعاني من الهلوسة التي تجعله يرى أو يسمع أو يشم أو يتذوق أو يشعر بأشياء تبدو حقيقية ولكنها ليست كذلك، أن يطلب المساعدة الطبية.








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