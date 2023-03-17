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المؤتمر نت - شهدت مديريات محافظة الحديدة، اليوم وقفات عقب صلاة الجمعة لتجديد موقف الصمود في مواجهة العدوان، تحت شعار "بثباتنا وصبرنا سنحرر أرضنا ونطهر بلدنا من المحتل الأمريكي وعملائه"

وقفات بالحديدة تجدد التمسك بخيار الصمود في مواجهة العدوان

المؤتمرنت -
وقفات بالحديدة تجدد التمسك بخيار الصمود في مواجهة العدوان
شهدت مديريات محافظة الحديدة، اليوم وقفات عقب صلاة الجمعة لتجديد موقف الصمود في مواجهة العدوان، تحت شعار "بثباتنا وصبرنا سنحرر أرضنا ونطهر بلدنا من المحتل الأمريكي وعملائه".

وأكد المشاركون في الوقفات، أن تمادي تحالف العدوان في الحصار والخروقات لن تخضع الشعب اليمني، أو تثنيه عن استمرار الصمود والثبات وتقديم التضحيات بالمال والرجال والعتاد حتى طرد قوى الغزو والاستعمار.

وأشاروا إلى أن اليمن كان وسيظل مقبرة للغزاة، لافتين إلى قدرة اليمنيين على حماية أراضيهم وسيادة واستقلال بلادهم مهما بلغت التضحيات، مؤكدين رفض أبناء اليمن لأي حلول جزئية وعلى دول العدوان إيقاف عدوانها ورفع الحصار ورحيلها من الأراضي اليمنية.

وأكدت كلمات المشاركين، رفض الشعب اليمني للمشاريع والمخططات التي تهدف تمكين العدو الصهيوني من تنفيذ أجندته التوسعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا بيان صادر عن الوقفات، إلى تعزيز اصطفاف ووحدة الجبهة الداخلية إنطلاقا من الهوية الإيمانية والتمسك بالقيم الأصيلة للشعب اليمني، بما يعزّز من الوعي العام بالمخاطر التي تتربص بالوطن في ظل ما يتعرض له من عدوان وحصار ومؤامرات.

وجدد مطالبة أبناء الحديدة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي المنحاز للعدو، بالضغط باتجاه إيقاف العدوان ورفع الحصار بشكل شامل وصرف مرتبات موظفي الدولة واتخاذ مواقف مسؤولة تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني.

ودعا البيان أبناء المحافظة إلى الاستعداد لإحياء ذكرى يوم الصمود الوطني ودخول الشعب اليمني العام التاسع من الصمود في وجه أكبر حرب كونية وحصار لا مثيل له على مر التأريخ وإيصال رسائل بالمضي على درب النضال حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن.

وأكد أن الشعب اليمني بدخوله العام التاسع من معركة المواجهة في سبيل السيادة والحرية والاستقلال، بات أكثر قوة وصلابة، مخاطباً دول العدوان بالخروج من المحافظات المحتلة والكف عن المكابرة لأن ذلك سيكون وبالاً عليها.








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