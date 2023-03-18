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المؤتمر نت - احذروا قلة النوم.. دراسة تكشف آثاراً كارثية على القلب

آثاراً كارثية على القلب.. احذروا قلة النوم

المؤتمرنت -
آثاراً كارثية على القلب.. احذروا قلة النوم
كشفت دراسة جديدة أن قلة النوم تؤثر بشكل كبير على الدورة الدموية وتقصر عمر القلب، مشيرة إلى وجود عدة عوامل بما في ذلك النوم المتقطع، ووقت النوم الكلي، والشخير، وغيرها من جوانب الراحة.

فقد حلل باحثون من جامعتي سيدني في أستراليا وجنوب الدنمارك، تجارب النوم والتاريخ الطبي للقلب والأوعية الدموية لأكثر من 300 ألف شخص، بحسب موقع "ميديكال نيوز توداي".

وتضمنت الدراسة اضطرابات النوم السريرية مثل الأرق والاضطرابات المرتبطة بالتنفس، بالإضافة إلى مجموعة من المشكلات الأخرى المتعلقة بالنوم، مثل الجدول الزمني وعدم جودة النوم والشخير والنعاس أثناء النهار.

اضطرابات مرتبطة بالتنفس
فيما أخذ الباحثون في الاعتبار أكثر اضطرابات النوم المرتبطة بالتنفس شيوعاً، وهما انقطاع التنفس المركزي أثناء النوم وانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم.

إلى ذلك، كشفت النتائج أن اضطرابات النوم المرتبطة بالتنفس أدت إلى قصر عمر قلب الشخص حوالي 7 سنوات، تحديداً انخفاض 7.32 سنة في سنوات صحة قلب النساء و6.73 سنة للرجال.

وتوصلت النتائج إلى أن الأشخاص، الذين ينامون بشكل سيئ، وفقاً لتعريف الدراسة، شهدوا انخفاضاً متوسطاً لمدة عامين في صحة القلب.

معالجة مشكلات النوم
بدوره، قال الباحث المشارك في الدراسة بروفيسور إيمانويل ستاماتاكيس إن "النوم متعدد الأبعاد ومعقد"، مشيراً إلى أن نتائج الدراسة سلطت الضوء على أهمية معالجة مشاكل النوم بشكل شامل، وعدم اقتصار المناقشة على مدة النوم فقط، وإنما يجب أن يشمل التناول مدى جودته أيضاً.

ويأمل الباحثون أن تشجع نتائج الدراسة أطباء القلب والأطباء الآخرين على طرح موضوع النوم مع المرضى، والعمل معهم لحل المشكلات التي قد تؤثر على صحة القلب على المدى الطويل.*وكالات








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