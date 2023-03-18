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المؤتمر نت - دشنت الشركة اليمنية للغاز اليوم بصنعاء، برنامج البيع المباشر من الغاز المنزلي للمواطنين

شركة الغاز تدشن برنامج البيع المباشر للمواطنين

المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -
شركة الغاز تدشن برنامج البيع المباشر للمواطنين
دشنت الشركة اليمنية للغاز اليوم بصنعاء، برنامج البيع المباشر من الغاز المنزلي للمواطنين.

وأوضح نائب المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز الشريف عبود خلال التدشين، أن هذا البرنامج ضمن الخطة التموينية للغاز المنزلي لمدة ثلاثة أشهر، والتي تضمنت ثلاثة برامج البيع المباشر بسعر 5500 ريال، وعبر العقال بسعر 5900 ريال وعبر الطرمبات بسعر 7700 ريال، باعتبار الاخيرة تجاري ومستورد وتكلفته أعلى.

وقال عبود بأن الوضع التمويني مطمئن لمدة ثلاثة أشهر خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وأن البيع المباشر يتضمن اسطوانات جديدة ومصانة قرابة 25 ألف اسطوانة، حيث حرصت الشركة على توفير الغاز المنزلي للمواطنين وإدراج برنامج البيع عبر الطرمبات ضمن خطتها حتى يتسنى للمواطن التعبئة بحسب قدرته المالية، داعياً المواطنين للاطمئنان بتوفر الغاز المنزلي خلال شهر رمضان المبارك وما بعده عبر الثلاثة البرامج المذكورة.








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