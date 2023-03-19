الأحد, 19-مارس-2023 الساعة: 04:15 م - آخر تحديث: 03:33 م (33: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ماذا‮ ‬بعد‮ ‬تقاسم‮ ‬قطبي‮ ‬العدوان‮ ‬لجنوب‮ ‬الوطن؟‮ ‬
يحيى علي نوري
البروفيسور صالح مقطن باقطيان في رحاب الخالدين
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
قيادة‮ ‬عند‮ ‬مستوى‮ ‬التحديات‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - 8 مليار دولار خسائر قطاع السياحة في اليمن

8 مليار دولار خسائر قطاع السياحة في اليمن جراء العدوان

المؤتمرنت -
8 مليار دولار خسائر قطاع السياحة في اليمن جراء العدوان
كشفت وكيل وزارة السياحة لقطاع التنمية السياحية عبده مهدي عن أن خسائر القطاع السياحي في اليمن جراء العدوان السعودي بلغت أكثر من 8 مليار دولار، فيما تم تسريح 95% من العاملين في قطاعات السياحة.

وقال مهدي أن العدوان تسبب بتدمير وتضرر أكثر من 473 موقعا ومعلما أثريا وسياحيا ومنشأة تاريخية، وتمثلت هذه المنشآت في 25مدينة تاريخية و42 معلماً أثرياً و25 ضريحا، و252 فندقاً و81 مطعما و12 قاعة مناسبات و 28 متنزهاً وحديقة، و8 مقاهي وكافيهات.

وأشار إلى أنه كان للعدوان والحصار أثره البالغ على السياحة في اليمن بصورة أدت لإغلاق 543 وكالة سياحية، مبينا أنه لحق إغلاق الوكالات السياحية خسائر بلغت أكثر من سبعمائة وخمسة وسبعين مليون دولار.

ولفت إلى أن العدوان أدى لتسريح 95% من العاملين في قطاعات السياحة الذين يعولون أكثر من 500 ألف نسمة، كما منع العدوان ما يقرب 500 ألف سائح يمني من المغتربين الوافدين سنوياً من الوصول إلى اليمن.

ونوه مهدي إلى أن قطاع السياحة أول من يتأثر وآخر من يتعافى من نتائج العدوان والحصار، مضيفا أن السياحة تخلق نشاط يستفيد منه شريحة واسعة من المجتمع ونتيجة العدوان والحصار انخفض هذا النشاط.

من جهته، أوضح وكيل قطاع خدمات المنشآت بوزارة السياحة صادق محسن للمسيرة أن القطاع فقد أكثر من 15 ألف فرصة عمل داخل المنشآت السياحية.

فيما أشار الوكيل المساعد للقطاع المالي بوزارة السياحة محمد الفرح إلى أن الوزارة تسعى إلى تحسين مستوى الأداء لتنشيط السياحة الداخلية.*"المسيرة "









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: حكم يلغي هدف بعد اللجوء إلى الهاتف
رياضة: سيتي يتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد
عربي ودولي: إصابات بمواجهات مع الاحتلال غرب رام الله
فنون ومنوعات: هل "نكات" الآباء مفيدة لأطفالهم؟
رياضة: تعثر ليستر وتوتنهام.. وفوز ليدز وأستون فيلا
أخبار: أعراض "غير عادية" لسرطان الجلد
أخبار: أمين عام المؤتمر يواسي آل الحارثي
أخبار: اخماد حريق منزل في أمانة العاصمة
أخبار: 66 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
اقتصاد: بورصة مسقط تسجل أفضل قيمة للتداولات
عربي ودولي: مقتل 350 جندياً أوكرانياً خلال 24 ساعة
محافظات: إتلاف 4 أطنان من المواد الغذائية في البيضاء
أخبار: شركة الغاز تدشن برنامج البيع المباشر للمواطنين
أخبار: استعراض برلماني لتقرير يخص متابعة الأسعار
علوم وتقنية: آثاراً كارثية على القلب.. احذروا قلة النوم
أخبار: وفاة مواطن وإصابة آخر جراء السيول بمأرب
أخبار: 9 شهداء وجرحى بقصف سعودي على صعدة
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
أخبار: الارصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة
رياضة: نيوكاسل يحقق فوزاً قاتلًاً على نوتنغهام
علوم وتقنية: أعراض مبكرة لسرطان الرئة يتجاهلها كثيرون
رياضة: قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
فنون ومنوعات: الثرثرة.. كيف يمكن معالجة هذه الآفة؟
أخبار: 86 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
عربي ودولي: الصحة العالمية تعلن بشرى سارة بشأن كورونا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023