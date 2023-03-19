المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -

بدء فعاليات أسبوع المال العالمي بصنعاء

افتتحت اليوم بصنعاء أعمال الفعالية الخاصة باسبوع المال العالمي التي تنظمها على مدى ثلاثة أيام كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء ومعهد الدراسات المالية والمصرفية، وبرعاية من البنك المركزي اليمني.



وفي الفعالية التي حضرها عدد من ممثلي جهات مالية ومصرفية، أوضح عميد كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور مشعل الريفي أن الفعالية تتضمن أوراق عمل وندوات ومحاضرات على مدى ثلاثة أيام، يشارك فيها أكاديميين ومختصين في الجانب المالي والمصرفي، بالإضافة الى المعرض المرافق لعدد من الجهات المالية والمصرفية التي تعرض من خلالها خدماتها.



وأشار الريفي الى الأزمة التي مر بها وما زال القطاع المالي والمصرفي في اليمن نتيجة العدوان والحصار، إلا أنه بفضل صمود وثبات العاملين فيه استطاعوا أن يتغلبو على الكثير من التحديات والصعوبات، من خلال العديد من الاجراءات التي عملت على استقرار لا بأس به رغم حجم المخاطر والتحديات، متمنياً أن تخرج هذه الفعالية بنتائج تسهم في حل المشاكل التي تواجه القطاع المالي والمصرفي والاقتصادي بشكل عام.



من جانبه أوضح مدير عام معهد الدراسات المالية والمصرفية الدكتور عبدالغني السماوي، إن الفعالية تهدف الى رفع مستوى الوعي المالي والمصرفي، من خلال الاوراق والندوات التي ستناقش عدد من الإشكاليات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي، وكذا المقترحات والرؤى التي قد تسهم في حل هذه الاشكاليات، خاصة أن هذه الفعالية يشارك فيها عدد من الأكاديميين والمختصين في هذا الجانب.



بدوره قال مدير عام نظم المدفوعات بالبنك المركزي اليمني يحيى الخطيب إن الشراكة مع كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء لإقامة هذه الفعالية منصة توعية ومرجعية أكاديمية في الدراسة والتعليم المالي والمصرفي والاقتصادي بشكل عام، وهو ما يعول على كوادرها والمختصين فيها في إثراء هذه الفعالية علمياً ونظرياً، حتى تخرج الفعالية بنتائج تعمل على حل العديد من الإشكاليات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي والاقتصادي بشكل عام.