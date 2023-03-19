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المؤتمر نت - أجرى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، اتصالاً هاتفياً بالأستاذ محمد عبدالله الحرازي عضو اللجنة العامة عضو الهيئة الشوروية للمؤتمر، للاطمئنان على صحته

الأمين العام يطمئن على صحة الحرازي ومطلق

المؤتمرنت -
الأمين العام يطمئن على صحة الحرازي ومطلق
أجرى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، اتصالاً هاتفياً بالأستاذ محمد عبدالله الحرازي عضو اللجنة العامة عضو الهيئة الشوروية للمؤتمر، للاطمئنان على صحته حيث يتلقى العلاج في الخارج.

وفي الاتصال اطمأن الأمين العام على صحة الحرازي، ناقلاً اليه تحيات رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين ابوراس، وتمنياته له بسرعة الشفاء العاجل والعودة لمزاولة واجباته الوطنية والتنظيمية.

من جانبه ثمن القيادي المؤتمري محمد الحرازي مبادرة الأمين العام ورئيس المؤتمر وسؤالهم عن صحته، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرة ليست جديدة على قيادة المؤتمر ممثلة بالأخ صادق أمين ابوراس والذي دأب على مشاركة الآخرين افراحهم واتراحهم.

كما أجرى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي احمد علي محسن انصالاً هاتفياً بالشيخ غالب مطلق عضو الهيئة الوزارية للمؤتمر وحلفاؤه وزير الاشغال العامة والطرق، الذي يخضع للعلاج بالخارج، وذلك للإطمئنان على صحته.

واطمان الأمين العام خلال الاتصال على صحة الشيخ غالب مطلق، ناقلاً إليه تحيات زملائه في الهيئة الشوروية وجميع قيادات المؤتمر وتمنياتهم له بالشفاء العاجل والعودة بسلامة الله إلى وطنه لمواصلة مشواره العملي والإسهام في مسيرة العمل الوطني.

من جانبه اطلع الشيخ غالب مطلق الأمين العام على وضعه الصحي، معبراً عن شكره للأمين العام ولرئيس وأعضاء الهيئة الوزارية على اهتمامهم ومتابعتهم لوضعه الصحي.








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