الأحد, 19-مارس-2023 الساعة: 11:58 م - آخر تحديث: 11:55 م (55: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ماذا‮ ‬بعد‮ ‬تقاسم‮ ‬قطبي‮ ‬العدوان‮ ‬لجنوب‮ ‬الوطن؟‮ ‬
يحيى علي نوري
البروفيسور صالح مقطن باقطيان في رحاب الخالدين
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
قيادة‮ ‬عند‮ ‬مستوى‮ ‬التحديات‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - بعث الدكتور قاسم محمد لبوزة نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل الوطني الكبير الشيخ عبدالله مطلق صالح بن مسعود عضو اللجنة الدائمة الرئيسية

لبوزة يعزي بوفاة المناضل الوطني الكبير الشيخ عبدالله مطلق بن مسعود ويشيد بمناقبه

المؤتمرنت -
لبوزة يعزي بوفاة المناضل الوطني الكبير الشيخ عبدالله مطلق بن مسعود ويشيد بمناقبه
بعث الدكتور قاسم محمد لبوزة نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل الوطني الكبير الشيخ عبدالله مطلق صالح بن مسعود عضو اللجنة الدائمة الرئيسية واحد مؤسسي المؤتمر الشعبي العام في محافظة لحج و الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال من اجل الوطن .

وفي البرقية اشاد نائب رئيس المؤتمر بمناقب الفقيد كونه احد ابرز مناضلي ثورة 26 سبتمبر وثورة 14 اكتوبر حيث كان الفقيد الشيخ عبدالله مطلق قائدا لجبهة حالمين اثناء النضال ضد المحتل البريطاني وكان نموذجا للقيادي المحنك الذي شهد له كل من ناضل وقاتل معه بشجاعته وقوته ووطنيته ، وظل يقدم نموذجا للرجل الوطني الذي يتحمل المسؤولية في أي مسؤولية يتحملها او منصب يعين فيه واخرها عمله وكيلا لمحافظة لحج.

وعلى المستوى السياسي فقد كان الفقيد احد مؤسسي المؤتمر الشعبي العام في محافظة لحج بعد اعادة تحقيق الوحدة اليمنية واسهم في تطوير العمل السياسي والتنظيمي للمؤتمر خلال مختلف المحطات، فيما كان مشهودا له على المستوى الاجتماعي بحكمته وتفانيه في خدمة الناس والسعي للإصلاح بينهم وحل مشاكلهم وقضاياهم .

وفي البرقية التي بعثها الدكتور قاسم لبوزة الى نجل الفقيد القاضي / عادل عبدالله مطلق والى وكل اولاده واحفاده والى الشيخ محمود مطلق وجميع ال بن مسعود في منطقة حالمين خاصه والى جميع ابناء ردفان ولحج عامة عبر نائب رئيس المؤتمر باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام كافة عن احر تعازيه وعميق مواساته بهذا المصاب الجلل ،سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد الشيخ عبدالله مطلق صالح بن مسعود بواسع رحمته وعظيم غفرانه وان يسكنه فسيح جناته الى جانب الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا .
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: بوندسليغا: ليفركوزن يهزم بايرن ميونخ
فنون ومنوعات: الطحالب تغزو فلوريدا!
رياضة: رين يهزم سان جيرمان في الدوري الفرنسي
رياضة: يونايتد يتأهل لنصف نهائي كأس إنجلترا
عربي ودولي: إقرار بطلان مجلس الأمة الكويتي 2022
عربي ودولي: مصرع 9 صينيين في هجوم بإفريقيا الوسطى
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضًا
اقتصاد: روسيا تدخل قائمة أكبر 10 مصدرين بالعالم
رياضة: نابولي يقترب خطوة أخرى نحو اللقب
رياضة: ثنائية ساكا تعزز صدارة أرسنال
علوم وتقنية: أسباب تدفعك لشرب القهوة يومياً
رياضة: أتلتيكو يعزز مركزه الثالث بالفوز على فالنسيا
عربي ودولي: قطعان الصهاينة يجددون اقتحام الأقصى
رياضة: أودينيزي يضرب ميلان بثلاثية
أخبار: خسائر أجهزة السلطة المحلية جراء العدوان
أخبار: حصاد 8 أعوام من الصمود بوجه العدوان
أخبار: بدء فعاليات أسبوع المال العالمي بصنعاء
أخبار: أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الوزير القنع
أخبار: 8 مليار دولار خسائر قطاع السياحة في اليمن
فنون ومنوعات: الكشف عن تطور غريب لكائن في قاع البحر
رياضة: حكم يلغي هدف بعد اللجوء إلى الهاتف
أخبار: وزارة الكهرباء تمنح 7 تراخيص لمستثمرين
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار على عدة محافظات
رياضة: سيتي يتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد
أخبار: برلين.. مسـیرة احتجاجية من أجل السلام باليمن
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023