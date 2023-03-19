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المؤتمر نت - دشنت شرطة المرور اليوم خطة تنظيم وتسيير الحركة المرورية خلال شهر رمضان المبارك

الخطة المرورية خلال شهر رمضان

المؤتمرنت -
الخطة المرورية خلال شهر رمضان
دشنت شرطة المرور اليوم خطة تنظيم وتسيير الحركة المرورية خلال شهر رمضان المبارك.

وفي التدشين أكد مدير عام المرور العميد الدكتور بكيل البراشي، أهمية رفع الجاهزية لتنفيذ خطة تنظيم حركة المرور خلال الشهر الكريم، بما يسهم في انتظام السير وتجنب الإختناقات المرورية والحد من الحوادث.

ونوه بجهود ضباط وصف الضباط والأفراد في الميدان وبمستوى المهنية واليقظة العالية لمنتسبي شرطة المرور والتي تجلت في النجاحات المرورية التي تتحقق.

ولفت إلى أهمية تكامل الأداء ودراسة جوانب القصور والضعف بما يسهم في الارتقاء بالعمل المروري وتجويده وتلافي السلبيات، والظهور بالمظهر اللائق والهندام والقيافة، والعمل على توطيد علاقة رجال شرطة المرور بالمواطنين عبر تقديم الخدمات لهم والتعامل معهم بروح المسؤولية، والتحلي بالصدق والأمانة.

وتطرق الدكتور البراشي إلى المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع وما تقتضيه المرحلة من انضباط والتعامل الراقي بإحسان مع المواطنين .. مثمناً اهتمام وحرص قيادة وزارة الداخلية للارتقاء بالعمل المروري الميداني.

من جانبه أكد نائب مدير عام المرور العميد الركن عبدالله أحمد العقر، أن شرطة المرور تواصل بكل عزيمة تنفيذ مهامها في الواقع الميداني.








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