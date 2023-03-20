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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات، محذراً من المغامرة في عبور الأودية أو الجسور الأرضية التي تغمرها السيول

هطول أمطار غزيرة وتحذير من عبور الأودية

المؤتمرنت -
هطول أمطار غزيرة وتحذير من عبور الأودية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات، محذراً من المغامرة في عبور الأودية أو الجسور الأرضية التي تغمرها السيول.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار غزيرة على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، لحج، أبين، البيضاء، شبوة وهضاب وصحارى محافظتي حضرموت والمهرة.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشرقية وأجزاء من السواحل الجنوبية الغربية.

وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : ريمة : 37.5 ملم، المحويت : 16.0، إب : 7.0، سيئون : 1.4، حجة : 1.2، تعز : 1.1 ملم.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية ومن المغامرة في عبور الأودية أو الجسور الأرضية التي تغمرها السيول.

كما حذر السائقين في المنحدرات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب أو الشابورة المائية.

ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين غرب خليج عدن ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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