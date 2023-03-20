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المؤتمر نت - افتتاح مركز الفخامة للأعراس والمناسبات بصنعاء

افتتاح مركز الفخامة للأعراس والمناسبات بصنعاء

المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -
افتتاح مركز الفخامة للأعراس والمناسبات بصنعاء
افتتح أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان اليوم بصنعاء، مركز الفخامة للأعراس والمناسبات.

وخلال الافتتاح الذي حضره وكيل وزارة الثقافة لقطاع المصنفات والملكية الفكرية عبدالملك القطاع وعضوا الهيئة الإدارية بأمانة العاصمة حمود النقيب وعادل العقاري، أشاد أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان بمركز الفخامة للأعراس والمناسبات، وما شاهد مظاهر مدهشة جمعة بين ماضي وحاضر تاريخ وهوية اليمن، وما يحتويه من نقوش ومجسمات رمزية للتاريخ وهوية الشعب اليمني، مؤكداً أن استعداده للوقوف الى جانب ابداعات ومشاريع الشباب في مختلف المجالات.

من جهته قال رئيس الدائرة الاعلامية بالمؤتمر الشعبي العام طارق الشامي، إن افتتاح مركز الفخامة من هذا المنظور الجديد يعد إنموذجاً للشباب المتألق الذي يحافظ على هوية وحضارة اليمن ويعتز ويفتخر بها، مشيداً بالمركز لاختيار المشروع بهذه الفكرة التي اختارت الهوية اليمنية بتاريخها وحضارتها لتكون مظهراً للمركز.

وأضاف "افتتاح المركز بهذه الصورة المتميزة في ظل عدوان وحصار منذ ثمان سنوات على بلادنا يمثل رسالة الى تحالف العدوان والعالم، بأن شباب اليمن يحذوه الأمل والعزم بمواصلة مسيرة العطاء والتنمية في مختلف المجالات، مهما كان العدوان والحصار إلا أننا سنظل أقوياء ومتماسكين وثابتين حتى تحقيق النصر في كل شبر من أرض اليمن".

بدوره استعرض المدير التنفيذي لمركز الفخامة للأعراس والمناسبات وائل الضاوي مراحل انشاء المركز، بدء فكرة المشروع ومروراً بالتجهيزات التي أخذت مجهود كبير حيث تمت بعناية فائقة لإظهار المركز بصورة جديدة ومن منظور جديد في هذا المجال تعكس هوية وتاريخ اليمن وشعبها، وانتهاء بالافتتاح الذي أتى تتويج للجهود التي بذلت، والتي يعود الفضل في ذلك لمدير عام مؤسسة الضاوي للأعراس والمناسبات إبراهيم الضاوي صاحب الفكرة والمؤسس للمشروع، معبراً عن شكره لكل من عمل وساهم في إنجاح المشروع منذ فكرته الأولى حتى الافتتاح.








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