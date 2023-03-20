الإثنين, 20-مارس-2023 الساعة: 06:20 م - آخر تحديث: 06:11 م (11: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ماذا‮ ‬بعد‮ ‬تقاسم‮ ‬قطبي‮ ‬العدوان‮ ‬لجنوب‮ ‬الوطن؟‮ ‬
يحيى علي نوري
البروفيسور صالح مقطن باقطيان في رحاب الخالدين
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
قيادة‮ ‬عند‮ ‬مستوى‮ ‬التحديات‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - رفع قيمة المساعدات النقدية لفقراء اليمن بـ38%

منظمة أممية ترفع قيمة المساعدات النقدية لفقراء اليمن بـ38%

المؤتمرنت -
منظمة أممية ترفع قيمة المساعدات النقدية لفقراء اليمن بـ38%
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أمس الاحد، عن رفع مبلغ المساعدات النقدية للفقراء في اليمن، بنسبة 38 في المئة لكل عائلة، بهدف مواجهة الغلاء.

وقال مكتب يونيسف باليمن في بيان مقتضب، إنه "في دورة الصرف الحالية من الحوالات النقدية غير المشروطة، تمت إضافة مبلغ إلى جانب المبلغ الأساسي، بما يعادل 38 بالمئة"، دون ذكر المبلغ الإجمالي.

وأضاف البيان إن "رفع المبلغ يأتي مع ارتفاع تكلفة المعيشة في اليمن.. إضافة لذلك، يتم التخطيط لصرف مبالغ نقدية لثلاث دورات خلال العام الجاري"، دون تفاصيل.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: منظمة تعلن عن تفشي الحصبة وشلل الاطفال باليمن
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ مطلق
أخبار: هطول أمطار غزيرة وتحذير من عبور الأودية
رياضة: برشلونة يحسم الكلاسيكو ويقترب من اللقب
رياضة: يوفنتوس يتجاوز إنتر في الدوري الإيطالي
محافظات: الخطة المرورية خلال شهر رمضان
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة المناضل الوطني الشيخ مطلق
رياضة: بوندسليغا: ليفركوزن يهزم بايرن ميونخ
أخبار: مشروبات قد تنقذك من تجلط الدم.. ما هي؟
فنون ومنوعات: الطحالب تغزو فلوريدا!
رياضة: رين يهزم سان جيرمان في الدوري الفرنسي
رياضة: يونايتد يتأهل لنصف نهائي كأس إنجلترا
عربي ودولي: إقرار بطلان مجلس الأمة الكويتي 2022
عربي ودولي: مصرع 9 صينيين في هجوم بإفريقيا الوسطى
أخبار: 81 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضًا
اقتصاد: روسيا تدخل قائمة أكبر 10 مصدرين بالعالم
رياضة: نابولي يقترب خطوة أخرى نحو اللقب
رياضة: ثنائية ساكا تعزز صدارة أرسنال
علوم وتقنية: أسباب تدفعك لشرب القهوة يومياً
رياضة: أتلتيكو يعزز مركزه الثالث بالفوز على فالنسيا
عربي ودولي: قطعان الصهاينة يجددون اقتحام الأقصى
رياضة: أودينيزي يضرب ميلان بثلاثية
أخبار: النواب يطالب بتجميد عمل صندوق دعم المعلم
أخبار: الأمين العام يطمئن على صحة الحرازي ومطلق
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023