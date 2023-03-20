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أخبار
المؤتمر نت - شركة يمن موبايل تكرم 49 موظفا من كوادرها

شركة يمن موبايل تكرم 49 موظفا من كوادرها

المؤتمرنت -
شركة يمن موبايل تكرم 49 موظفا من كوادرها
نظمت شركة يمن موبايل للهاتف النقال اليوم حفل تكريمي لـ49 موظفا من كوادرها من أصحاب المبادرات والأعمال الإبداعية للعام 2021- 2022.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل، عصام الحملي، أهمية تكريم المبادرات والأعمال الإبداعية من كوادر الشركة المتميزين بجدارة.

كما أكد حرص الشركة على تبني استراتيجية موارد بشرية تهدف إلى توظيف أفضل الكوادر ذوي الكفاءة العالية والعمل على الاحتفاظ بهم من خلال تطويرهم وتشجيعهم على المبادرة والإبداع والابتكار.

ولفت إلى أن التكريم يحفز على رفع مستوى الأداء الوظيفي وتحقيق الأداء المؤسسي المتميز ويضمن استمرارية ريادة الشركة في سوق الهاتف النقال.

وبين أن جائزة المبادرة والابداع تدشن مرحلة جديدة لتشجيع الموظفين على الابداع والابتكار خاصة وان الشركة تمر بمنعطف في غاية الأهمية مملوء بالتحديات.

فيما أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، المهندس أمين الحرثي، رئيس لجنة المبادرات الإبداعية، أن التكريم بُني على معايير دقيقة بداية من خلق أفكار جديدة وابتكارها وتنفيذها.

وذكر أن المكرمين من كوادر الشركة عملوا في ظروف صعبة في ظل العدوان والحصار على التجهيزات ومنعها الدخول الى البلاد، وابتكروا حلول وأفكار تستحق التقدير.

بدوره قال المدير التنفيذي للشركة، المهندس عامر هزاع، إن التكريم حافز كبير لجميع موظفي الشركة ومواكبة لكل جديد من ابتكار وإبداع وتطوير الأداء في خدمات الشركة.

وأضاف أن الشركة تعمل في ظروف استثنائية حوّل موظفيها التحديات إلى فرص وجعلت من أداء الشركة في مصاف شركات الهاتف النقال العاملة في اليمن.

وأشار المهندس هزاع إلى أن قيادة وكوادر الشركة تعمل على التطوير المستمر والنوعي بما يواكب كل جديد.

من جانبهم عبرت كلمة المكرمين، التي القاها المهندس علي الديلمي، عن الامتنان لهذا التكريم الذي يمثل حافزا كبيرا للابتكار والإبداع مستقبلا.

وأشار إلى أن كوادر الشركة قادرة على تقديم الجديد في عالم الاتصالات من أفكار وابتكارات تعمل على إيصال الشركة للريادة في عالم الاتصالات.

بعد ذلك كرّم رئيس مجلس الإدارة ومعه نائبه والمدير التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة، الموظفين من كوادر الشركة المتميزة.








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