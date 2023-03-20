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أخبار
المؤتمر نت - أعلن مركز عين الإنسانية للحقوق والحريات والتنمية، أن ضحايا العدوان الأمريكي السعودي من المدنيين في محافظة مأرب بلغ ألفاً و889 شهيداً وجريحاً

1889 مدنياً ضحايا العدوان في مأرب خلال 8 سنوات

المؤتمرنت -
1889 مدنياً ضحايا العدوان في مأرب خلال 8 سنوات
أعلن مركز عين الإنسانية للحقوق والحريات والتنمية، أن ضحايا العدوان الأمريكي السعودي من المدنيين في محافظة مأرب بلغ ألفاً و889 شهيداً وجريحاً.

وأوضح المركز في تقرير تضمن حصاد ثماني سنوات من جرائم العدوان على محافظة مأرب، أن عدد الشهداء المدنيين بلغ 874 شهيداً، والجرحى ألف و15 جريحاً.

وذكر التقرير أن العدوان استهدف 293 مدرسة ومركزاً تعليمياً و40 مرفقاً صحياً وألفاً و565 مزرعة وحقلاً و261 مسجداً و20 منشأة سياحية و68 موقعاً أثرياً وست منشآت رياضية.

كما استهدف العدوان ألفاً و31 طريقاً وجسراً و23 شبكة ومحطة اتصالات و48 محطة ومولد كهرباء و196 خزاناً وشبكة مياه و102 منشأة حكومية.

وأفاد التقرير بأن العدوان استهدف أيضاً 59 ناقلة وقود وألفاً و105 منشآت ومحلات تجارية و111 مخزن أغذية و30 محطة وقود، و52 مزرعة دواجن ومواشي.

وتعرضت محافظة مأرب لأكثر من 50 ألف غارة جوية خلال ثماني سنوات من العدوان.








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