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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، ورياحاً قوية على مدخل باب المندب وغرب خليج عدن خلال الـ24 ساعة القادمة

رياح قوية وأمطار غزيرة على هذه المحافظات

المؤتمرنت -
رياح قوية وأمطار غزيرة على هذه المحافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، ورياحاً قوية على مدخل باب المندب وغرب خليج عدن خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة رعدية أحياناً على أجزاء واسعة من محافظات حضرموت، المهرة، شبوة، البيضاء، أبين، عدن، لحج، الضالع وتعز وأجزاء من أرخبيل سقطرى.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة بعضها رعدية على أجزاء من محافظات إب، ريمة، ذمار، المحويت، صنعاء، عمران وجنوب مأرب.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية تصل أقصى سرعة لها إلى 28عقدة على مدخل باب المندب وغرب خليج عدن.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي الشحر-حضرموت : 31.0 ملم، الحوبان- تعز : 6.8، المطار- تعز : 5.7ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، البيضاء، الضالع، تعز، لحج، أبين وأرخبيل سقطرى، وكانت أغلبها خارج نطاق محطات الرصد .

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، وسائقي المركبات في المنحدرات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار ونتيجة تشكل السحب المنخفض و الضباب أو الشابورة المائية.

ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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