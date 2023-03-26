المؤتمرنت -

الصناعة تدشن حملة خفض الأسعار

دشنت وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات، اليوم الحملات الميدانية للرقابة على تنفيذ قائمة السقوف العليا لأسعار السلع والتي تضمنت تخفيض عدد من السلع الأساسية.



وخلال التدشين أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران ان خطة الرقابة الميدانية تبدأ من كبار منتجي ومستوردي المواد الغذائية وصولا إلى تجار التجزئة وفق خطة عمل رقابية تضمن التطبيق الأمثل للقائمة السعرية.



ونوه بالتجاوب من قبل كبار منتجي ومستوردي المواد الغذائية ومستوى التنسيق الكبير بين الوزارة والقطاع الخاص.. مشيرا إلى أهمية مشاركة المجتمع في عملية الرقابة على الوضع التمويني والسعري، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم المجاني 174.



وتطرق قطران إلى أن الحملات الميدانية ستمتد إلى المديريات وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات ضد كل من يحاول إخفاء واحتكار أي سلعة.



وخلال التدشين زار وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية ومعه مديرا مكتبي الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة ماجد السادة ومحافظة صنعاء فهد الغرباني مصنعين لإنتاج الزبادي في محافظة صنعاء.



وأشار إلى أن الزيارة الى مصنعي إنتاج الزبادي تهدف للتأكد من القدرات الإنتاجية للمصنعين والالتزام بالتسعيرة الجديدة لهذه المادة التي يزداد الإقبال عليها خلال شهر رمضان.



ولفت إلى أن الحملات الرقابية تهدف للتأكد من الالتزام بما ورد في القائمة السعرية من تخفيض للسلع الأساسية وتطبيقها على أرض الواقع بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطن.