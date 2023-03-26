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أخبار
المؤتمر نت - بلغ إجمالي المصابين بمرض السرطان خلال العام الماضي 2022م بمحافظة الحديدة 533 مصابا بينهم 199 امرأة و25 طفلاً

533 مصاباً بالسرطان في الحديدة خلال 2022

المؤتمرنت -
533 مصاباً بالسرطان في الحديدة خلال 2022
بلغ إجمالي المصابين بمرض السرطان خلال العام الماضي 2022م بمحافظة الحديدة 533 مصابا بينهم 199 امرأة و25 طفلاً.

وأوضح التقرير السنوي الصادر عن المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بالمحافظة، أن عدد المرضى المترددين على وحدة الأمل لمعالجة الأورام السرطانية التابعة لهيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة منذ افتتاحها في عام 2006، وحتى العام المنصرم بلغت سبعة آلاف و383 حالة.

وأشار إلى أن عدد الحالات القديمة التي ترددت على العيادات الاستشارية خلال العام الفائت بلغت 12 ألفا و615 حالة، فيما بلغ عدد المستفيدين من عيادات التدخلات الطبية ثلاثة آلاف و 828 حالة مترددة من بينها ألفين و225 امرأة.

كما استقبلت وحدة تحضير العلاج الكيميائي 12 ألفا و615 حالة، من بينها سبعة آلاف و646 امرأة، فيما بلغ عدد الحالات المترددة على أقسام الرقود ألف و 406 حالات.

وأكد التقرير أن عدد الذين استفادوا من الخدمات التشخيصية، والعلاجية المجانية بلغوا 52 ألفا و543 حالة مترددة ، بتكلفة إجمالية بلغت 241 مليونا و 16 ألف و354 ريال .

ولفت الى أن عدد الوسائل التشخيصية الطبية التي قدمتها وحدة الأمل لمعالجة الأورام السرطانية، 30 ألفا و 863 فحص طبي أجريت بمختبر الوحدة، فيما بلغ عدد الوسائل التشخيصية الأخرى، ثلاثة آلاف و317 فحص، من بينها ألف و 728 كشافة مقطعية، و86 رنين مغناطيسي، والف و260 كشافة سونار ، و113 أشعة سينية و130 إيكو.

ولفت التقرير إلى أن عدد الوصفات الطبية التي صرفت من صيدلية الوحدة بلغت 18 ألفا و363 وصفة طبية منها خمسة آلاف و282 وصفة أدوية كيماوية، و13 ألفا و81 وصفة أدوية أساسية..

وأكد مدير فرع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بمحافظة الحديدة الدكتور عبدالله عمير، أن المؤسسة تقدم جهود فاعلة لدعم الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية لمرضى السرطان.

وأوضح أن المؤسسة تقدم العديد من الأنشطة والحملات التوعوية والإرشادية التي تستهدف المدارس والجامعات والمعاهد العلمية والتجمعات السكنية مثل الحدائق والمتنزهات والسواحل وغيرها، للتوعية بمسببات الإصابة بأمراض بالسرطان.

ونوه عمير، بتعاون السلطة المحلية ومكتب الصحة وهيئة مستشفى الثورة بالمحافظة ورجال المال وعلى رأسهم مجموعة هائل، لدعم معالجة مرضى السرطان، مؤكدا أن وحدة الأمل بحاجة للدعم والامكانات لتعزيز دورها في استقبال ومعالجة المصابين بالسرطان.

من جانبه أوضح مدير إدارة الإعلام والتثقيف الصحي بالمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان عبد المجيد الزيلعي، أن وحدة الأمل لمعالجة الأورام السرطانية تعج بمآس حقيقية لمرضى السرطان، بما فيهم الفقراء والمساكين الغير قادرين على توفير لقمة العيش.

وأشار الى أن وحدة الأمل تقدم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهذه الحالات المرضية مجانا بحسب الإمكانيات المتاحة لديها، مناشدا رجال المال والميسورين إلى استغلال شهر رمضان، لدعم مرضى السرطان.








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