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أخبار
المؤتمر نت - كشف مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية عن جرائم العدوان السعودي - الأمريكي بحق الشعب اليمني خلال 8 سنوات

بالأرقام.. جرائم العدوان بحق اليمنيين خلال 8 سنوات

المؤتمرنت -
بالأرقام.. جرائم العدوان بحق اليمنيين خلال 8 سنوات
كشف مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية عن جرائم العدوان السعودي - الأمريكي بحق الشعب اليمني خلال 8 سنوات.

وأوضح المركز في إحصائية له، أن إجمالي الشهداء والجرحى، خلال 8 سنوات، بلغ 48 ألفا و394 شهيداً وجريحاً، بينهم 18 ألفا و140 شهيداً و30 ألفا و254 جريحاً.

أشار إلى أن عدد الشهداء والجرحى من الأطفال بلغ 4 آلاف و79 شهيدا و4 ألاف و790 جريحاً، ومن الرجال 11 ألفا و603 شهداء و22 ألفا و476 جريحاً، ومن النساء ألفين و458 شهيدة وألفين و988 جريحة.

ولفت المركز إلى أنه تم استهداف 15 مطاراً و16 ميناءً و346 محطة ومولد كهرباء، و617 شبكة ومحطة اتصال 3 آلاف و95 خزاناً ومحطة مياه ، وألفين و105 منشأة حكومية و7 آلاف و293 طريقاً وجسراً.

وأفاد مركز عين الإنسانية أنه، خلال 8 سنوات من العدوان السعودي - الأمريكي، تم استهداف 409 مصانع و390 ناقلة وقود، و 12 ألفا و88 منشأة تجارية، و466 مزرعة دجاج ومواشي، و 10 ألاف و279 وسيلة نقل، و485 قارب صيد، وألف و20 مخزن أغذية، و427 محطة وقود و704 أسواق وألف و40 شاحنة.

وحسب الإحصائية، تم استهدف 603 آلاف و110 منازل و128 منشأة جامعية وألف و714 مسجداً و384 منشأة سياحية، و417 مستشفى ومرفقاً صحياً، إضافة إلى استهداف ألف و265 مدرسة ومرفقاً تعليمياً، و11 ألفا و350 حقلاً زراعياً، و141 منشأة رياضية، و258 موقعاً أثرياً، و61 منشأة إعلامية.








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