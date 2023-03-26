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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة على عدة محافظات، محذراً من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار خلال الـ24 ساعة القادمة

أمطار رعدية وتحذير من انخفاض الرؤية الأفقية

المؤتمرنت -
أمطار رعدية وتحذير من انخفاض الرؤية الأفقية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة على عدة محافظات، محذراً من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، الضالع، البيضاء، تعز ولحج، وقد تمتد إلى السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية أحياناً على أجزاء من محافظات إب، ريمة، ذمار، صنعاء، عمران، المحويت، حجة وصعدة.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 26 عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطتي الرصد الجوي بحضرموت (الشحر) : 8.1 ملم ، تعز (الحوبان) : 6.4 ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، الضالع، البيضاء، لحج، تعز، إب، ريمة وحجة وكانت أغلبها خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، وسائقي المركبات في المنحدرات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار ونتيجة تشكل السحب المنخفضة والضباب أو الشابورة المائية.

ونبه مرتادي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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