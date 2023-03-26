الأحد, 26-مارس-2023 الساعة: 11:04 م - آخر تحديث: 10:59 م (59: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
إنها لحظات لليمن الجديد الديمقراطي الموحد
يحيى علي نوري
البروفيسور صالح مقطن باقطيان في رحاب الخالدين
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
قيادة‮ ‬عند‮ ‬مستوى‮ ‬التحديات‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - التقى وزير النقل، عبد الوهاب الدرة، اليوم، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ديفيد غريسلي

الدرة يناقش مع غريسلي جدول رحلات تنفيذ اتفاق الأسرى

المؤتمرنت -
الدرة يناقش مع غريسلي جدول رحلات تنفيذ اتفاق الأسرى
التقى وزير النقل، عبد الوهاب الدرة، اليوم، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ديفيد غريسلي.

جرى خلال اللقاء الاتفاق على ترتيب الرحلات الضرورية لموظفي الأمم المتحدة والرحلات المبرمجة لتنفيذ اتفاق الإفراج عن الأسرى الموقع مؤخرا في جنيف.

وحث الوزير الدرة منظمات الأمم المتحدة على العمل بحيادية تامة في مجالات العمل الإنساني دون تحيز لأي طرف بما يضمن رفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وقال "إن تبادل الأدوار بين التحالف وأدواته المحلية لاستمرار الحصار على مطار صنعاء الدولي غير مقبول، ولن نقف مكتوفي الأيدي إزاء معاناة المواطن اليمني عند رغبته للسفر للعلاج بالخارج أو عند انتظاره للحجوزات لعودته إلى وطنه".

ولفت وزير النقل، إلى الإجراءات الأخيرة التي قامت بها شركة الخطوط اليمنية في عدن لعرقلة حصول المواطن على تذاكر السفر من مكاتب اليمنية والوكالات داخل الجمهورية اليمنية وإيقاف السفر إلى الوجهات الجديدة كالقاهرة والهند.

وبين " أن الإجراءات المجحفة من قبل اليمنية قوبلت باستياء وضغط شعبي على وزارة النقل وحكومة الإنقاذ والأمم المتحدة، لفتح جميع الوجهات المطلوبة وفتح مطار صنعاء دون قيد أو شرط ".

وجدد وزير النقل التأكيد على عدم تجميد أرصدة شركة الخطوط الجوية اليمنية.. وقال:" يقوم المسئولون في الإدارة العامة بصنعاء وفي محافظة عدن بالصرف منها مستحقات الموظفين والنفقات التشغيلية".

وأكد وزير النقل ضرورة فتح المطارات اليمنية جميعًا أمام المسافرين بما فيها مطار صنعاء الدولي ومطار الريان الذي حوله المحتلون إلى ثكنة عسكرية.

من جانبه أكد القائم بأعمال شركة الخطوط الجوية اليمنية، خليل جحاف، عدم تجميد أرصدة الشركة من قبل صنعاء، معتبرًا قرار منع بيع تذاكر السفر من صنعاء غير سليم ويتعارض مع الأسس التجارية والإنسانية.

فيما انتقد وكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد، رائد جبل، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لعدم ممارسة الضغط على تحالف العدوان السعودي لفتح مطار صنعاء وإضافة وجهات جديدة تلبي احتياجات الشعب اليمني خاصة المرضى.

من جانبه أكد "غريسلي" أن الأمم المتحدة تعمل بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني.. لافتا إلى أن الأمم المتحدة ستقوم بدورها بالتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة الصعوبات التي تحول دون فتح كامل لمطار صنعاء الدولي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: فلسطين تحمل العدو مسؤولية "التصعيد"
رياضة: يورو 2024.. إنجلترا تعبر أوكرانيا بثنائية
اقتصاد: انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
علوم وتقنية: انتبه.. الحزن قد يدمّر جسمك وعقلك
رياضة: ويلز يخطف تعادلاً مثيراً من كرواتيا
رياضة: إسبانيا تفوز علي النرويج بثلاثية
علوم وتقنية: دراسة مقلقة.. انتبهوا من المضادات الحيوية
اقتصاد: عُمان.. 1.93% معدل التضخم في فبراير
عربي ودولي: الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة النفط السوري
أخبار: 533 مصاباً بالسرطان في الحديدة خلال 2022
محافظات: الصناعة تدشن حملة خفض الأسعار
أخبار: المؤتمر وحلفاؤه يدعون للمشاركة الفاعلة في مسيرات يوم الصمود
أخبار: قطاع الاتصالات يتكبد خسائر كبيرة جراء العدوان
أخبار: رئيس الدائرة السياسية يهنئ ابوراس بشهر رمضان
أخبار: انتهاكات العدوان ضد النساء والاطفال خلال8 أعوام
أخبار: أبو علي يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان
أخبار: رياح قوية وأمطار غزيرة على هذه المحافظات
فنون ومنوعات: أمير كرارة ينصب على ضابط أجنبي
محافظات: مؤتمر البيضاء يعزي بوفاة القاضي
رياضة: المغرب أول المتأهلين إلى أمم إفريقيا 2023
رياضة: فرنسا تضرب هولندا برباعية
أخبار: شهيد بانفجار جسم من مخلفات العدوان بالحديدة
عربي ودولي: مجزرة جديدة لداعش الإرهابي وسط سوريا
مجتمع مدني: ماذا يحصل عند تناول 3 حبّات تمر يومياً؟
أخبار: النقل تؤكد: أرصدة "اليمنية" ليست مجمدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023