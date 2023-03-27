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المؤتمر نت - يعدّ الجلوس مع تقاطع الساقين طريقة مريحة، لكن خبيراً حذر من ذلك، مشيراً إلى وجود آثار طويلة المدى يمكن أن تحدثها هذه العادة على الجسم

مخاطر صحية لـ"الجلسة المريحة"

المؤتمرنت -
مخاطر صحية لـ"الجلسة المريحة"
يعدّ الجلوس مع تقاطع الساقين طريقة مريحة، لكن خبيراً حذر من ذلك، مشيراً إلى وجود آثار طويلة المدى يمكن أن تحدثها هذه العادة على الجسم.

مريحة.. ولكن
• هناك طريقتان يختار فيهما الأشخاص الجلوس على كرسي عند عقد أرجلهم، إما عند الركبة أو عند الكاحلين.
• تشير التقديرات إلى أن 62 بالمئة من الناس يفضلون وضع القدم أو الساق اليمنى على اليسرى، فيما يفضل 26 بالمئة العكس، و12 بالمئة ليس لديهم أي تفضيل، وفقا لموقع "The Conversation".
• في حين أن طريقة الجلوس هذه قد تكون مريحة، إلا أنه من المحتمل أن يكون لها بعض الآثار الضارة جدا على الجسم.
• مدير مركز تعلم التشريح السريري في جامعة لانكستر البريطانية، البروفيسور آدم تايلور، كشف عن سبب وجوب تجنب الجلوس بساقين متقاطعتين، مرجعا ذلك لمجموعة من الأسباب، تشمل:

جلطات الدم
• يؤدي الجلوس مع تشابك ساقيك إلى انسداد الأوعية الدموية في الأطراف السفلية.
• يؤدي ذلك إلى إبطاء سرعة الدم عبر الأوردة، مما قد يسفر بدوره عن حدوث تجلط في الدم.
• جلطات الدم هي تجمعات من الدم تشبه الهلام، وتتشكل عندما يتغير الدم من سائل إلى صلب جزئيا، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
• الخثار الوريدي العميق هو تكون جلطات دموية (خثرات) في الأوردة العميقة للساقين عادة، وغالبا ما يحدث ذلك بسبب عدم الحركة بشكل كاف، مثل الجلوس في العمل لفترات طويلة من الوقت أو خلال التعافي من عملية جراحية.

اختلال الهيكل العظمي
• يمكن أن يكون لعادات الجلوس تأثير هائل على الجسم، فالأبحاث تشير إلى أن الجلوس بطريقة القرفصاء يمكن أن يتسبب في انحراف الوركين (عندما يكون أحد الوركين أعلى من الآخر).
• يمكن أن يؤدي تقاطع الساقين إلى تغييرات طويلة المدى، في كيفية ترتيب العظام في العمود الفقري والكتفين.
قد يتحرك الرأس أيضا من مكانه بسبب التغيرات في عظام الرقبة.
• يمكن أن تتأثر أيضا الرقبة والحوض وأسفل الظهر، حيث يمكن أن يؤدي الجلوس مع ساقين متقاطعتين مع مرور الوقت، إلى اختلال التوازن العضلي بين الجانبين الأيمن والأيسر من الجسم، مما يؤدي إلى ضعف، وانخفاض نطاق الحركة.
• الأكثر خطورة، أن تقاطع الساقين هذا يمكن أن يزيد من احتمالية الإصابة بالجنف، عندما يلتف العمود الفقري وينحني إلى الجانب.

التأثير على خصوبة الرجل
• الأبحاث أشارت إلى أن الجلوس مع ساق واحدة فوق الأخرى يمكن أن يؤثر على عدد الحيوانات المنوية لدى الرجل.
• الجلوس بساقين متقاطعتين يرفع درجة حرارة الأعضاء التناسلية، التي بدورها يمكن أن تقلل من عدد وجودة الحيوانات المنوية لدى الرجل، مما قد يجعل من الصعب الحمل بشكل طبيعي.

الخلاصة
"ربما يكون من الأفضل تجنب تقاطع ساقيك إذا استطعت".. مدير مركز تعلم التشريح السريري في جامعة لانكستر، آدم تايلور.

• لكن تجدر الإشارة إلى أن عوامل الخطر المرتبطة بتشابك الساقين، مرتبطة بمشكلات أساسية أخرى مثل نمط الحياة غير الصحي والسمنة.
• "مع وضع هذا في الاعتبار، فإن النصيحة الرئيسية هي عدم الجلوس في نفس الوضع لفترة طويلة، والحفاظ على نشاطك بانتظام"، وفق تايلور.








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