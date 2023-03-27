المؤتمرنت -

استمرار الأمطار وتحذير جديد من اضطراب البحر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة الشدة على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة الشدة على محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب وتعز.



وقد تمتد الأمطار إلى محافظات لحج، الضالع، البيضاء، الجوف ومأرب وهضاب محافظات شبوة، حضرموت والمهرة.



وذكر المركز أنه يتوقع أيضاً هطول أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الجنوبية والغربية وصولاً إلى المرتفعات والمناطق الداخلية المحاذية لها، وهطول أمطار متفرقة على السواحل الجنوبية الشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.



وأشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية على جنوب الساحل الغربي وباب المندب وغرب خليج عدن واتجاهاتها شمالية غربية قد تصل أقصى سرعة لها إلى 25 عقدة.



وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في ريمة : 9.5 ملم، حضرموت- الشحر : 6.5، حجة : 2.6، السدة : 2.1، إب : 1.5، المهرة-صرفيت : 0.4 ملم.



ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى الابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية حفاظا على سلامتهم.



وحذر سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار ونتيجة تشكل السحب المنخفضة والضباب.



ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.