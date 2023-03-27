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أخبار
المؤتمر نت - 8 أطعمة غنية بالطاقة لصوم دون تعب

سحور رمضان... 8 أطعمة غنية بالطاقة لصوم دون تعب

المؤتمرنت -
سحور رمضان... 8 أطعمة غنية بالطاقة لصوم دون تعب
تعد وجبة سحور رمضان وجبة لا غنى عنها في الشهر الفضيل، حيث إن هذه الوجبة هي التي تساعد الصائم على الصمود طوال اليوم، وإكمال الصوم دون عناء صحي كبير، ولذا فإنه من الضروري أن تحتوي هذه الوجبة على أطعمة صحية غنية بالطاقة.

أطعمة غنية بالطاقة لوجبة السحور

1 - الفول:
فهو يحتوي على ألياف تمنحك النشاط اللازم وتجعلك تشعر بالشبع لمدة طويلة، ويمكنك إضافة بعض الطماطم والبيض المقلي على الفول المهروس وتناولهم مع خبز التوست الأسمر لتصبح الوجبة صحية متكاملة.

ما هي الفوائد الغذائية العالية لطبق الفول؟

2 - الخبز الأسمر:
فهو من أكثر الأطعمة الصحية التي ستمد جسمك بالطاقة، حيث يحتوي على فيتامين بـ1، كما يحتوي على ألياف تشعرك بالشبع وتجعلك تحتفظ بالمياه داخل الجسم لفترة طويلة.

3 - البيض:
فإن البيض يحتوي على بروتينات تزيد من نشاط الجسم، وإن كنت ترغب في وجبة صحية متكاملة، وتحتوي على سعرات حرارية بسيطة، فعليك بتجربة هذا المزيج، وهو عبارة عن بيضة مخفوقة بالسبانخ والجبن الفيتا يتم وضعه في خبز أسمر ملفوف.

4 - الخبز بالموز:
قم بتناول الخبز الأسمر مع الموز، مع إضافة بعض العسل والجوز، فإن هذه المكونات سوف تمنحك طاقة كبيرة خلال الصوم، ويمكنك استكمال هذه الوجبة بشرب كوب من الحليب البارد.

5 - الشوفان بالفواكه:
فإن هذا المزيج من الشوفان والفواكه هو أصح شيء يمكن تناوله في السحور، ويستغرق تحضيره نحو خمس دقائق فقط.

6 - الكبة الشامية:
من الأطعمة التي يشدد خبراء التغذية على ضرورة تناولها في السحور، فهي غنية بالألياف والكربوهيدرات، ويمكنك تناولها مع السلطة الخضراء وإكمال الوجبة بكوب من عصير الموز الممزوج بالشوفان واللبن.

7 - سلطة فواكه:
فكل وجبة تتناولها في السحور يجب أن تضيف إليها سلطة الفواكه، خاصة إذا كنت تعاني من نقص الفيتامينات.

8 - التمر:
فإن كنت لا تستطيع تناول الكثير من الطعام في وجبة السحور، فعلى أقل تقدير يمكنك تناول 3 حبات من التمر، حيث إنه غني بالألياف وسيمدك بالطاقة اللازمة خلال فترة الصيام.* وكالات








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