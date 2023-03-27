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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين أبو راس، برقية تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، من عضو اللجنة العامة

الحمادي يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان

المؤتمرنت -
الحمادي يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين أبو راس، برقية تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، من عضو اللجنة العامة بالمؤتمر الشعبي العام، مقرر الهيئة الشوروية، الأستاذ نبيل الحمادي.


الأخ الأستاذ/ صادق أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، يسرني أن أتقدم إليكم بأحر التهاني والتبريكات، سائلاً الله تعالى أن يجعل هذا الشهر الكريم، شهراً مليئاً بالعطاء والفضائل والأجر، وأن يمن علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام جميعا بالخير، وعلى وطننا وشعبنا بالأمن والسلام والاستقرار.

وكل عام وأنتم بخير
نبيل الحمادي
عضو اللجنة العامة
مقرر الهيئة الشوروية








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